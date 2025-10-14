В Казахстане списали долги на 180 млрд тенге

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 14 октября 2025 года на брифинге в правительстве озвучил, что банкротами признаны свыше 45 тысяч человек в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Закон о банкротстве физических лиц действует уже почти три года.

"На сегодня 45 200 человек признаны банкротами, сумма их долга составляла 180 млрд тенге. Эти деньги, можно сказать, им простили. Это в основном долги перед банками. Из них более 13 тыс. человек – это люди, которые не смогли погасить свои обязательства на протяжении пяти лет. То есть они длительное время были должниками. 2 500 человек – это социально уязвимые семьи – их долги были списаны", – рассказал он.

Биржанов отметил, что в целом сумма составляет по Казахстану 180 млрд тенге. По его мнению, закон хорошо работает.

Министр финансов приказом от 30 сентября 2025 года внес изменения в Правила и формы оказания государственной услуги "Применение процедуры внесудебного банкротства".