В Казахстане списали долги на 180 млрд тенге
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр финансов Ержан Биржанов 14 октября 2025 года на брифинге в правительстве озвучил, что банкротами признаны свыше 45 тысяч человек в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Закон о банкротстве физических лиц действует уже почти три года.
"На сегодня 45 200 человек признаны банкротами, сумма их долга составляла 180 млрд тенге. Эти деньги, можно сказать, им простили. Это в основном долги перед банками. Из них более 13 тыс. человек – это люди, которые не смогли погасить свои обязательства на протяжении пяти лет. То есть они длительное время были должниками. 2 500 человек – это социально уязвимые семьи – их долги были списаны", – рассказал он.
Биржанов отметил, что в целом сумма составляет по Казахстану 180 млрд тенге. По его мнению, закон хорошо работает.
Министр финансов приказом от 30 сентября 2025 года внес изменения в Правила и формы оказания государственной услуги "Применение процедуры внесудебного банкротства".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript