На юге Казахстана произошло землетрясение

5 февраля 2026 года в 13:42 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 284 км на северо-восток от Алматы.

Сведения об ощутимости

Расчетная интенсивность (в баллах), по данным МЧС, составила:

Область Жетысу, Панфиловский р-н, Жаркент – 3 б., 63 км.

Область Жетысу, Текели – 3 б., 74 км.

Область Жетысу, Аксуский р-н, с. Жансугуров – 3 б., 79 км.

Область Жетысу, Саркандский р-н, город Сарканд – 3 б., 84 км.

Область Жетысу, Ескельдинский р-н, п. Карабулак – 2 б., 95 км.

Область Жетысу, Талдыкорган – 2 б.,109 км.

Область Жетысу, Коксуский р-н, с. Балпык-Би – 2 б.,117 км.

Алматинская область, Уйгурский р-н, с. Чунджа – 2 б., 129 км.

Область Жетысу, Кербулакский р-н, с. Сарыозек – 2 б., 139 км.

Область Жетысу, Каратальский р-н, Уштобе – 2 б., 147 км.

Алматинской область, Уйгурский р-н, с. Кыргызсай – 2 б., 151 км.

Алматинской область, Енбекшиказахский р-н, с. Кокпек – 2 б., 158 км.

Алматинской область, Енбекшиказахский р-н, с. Шелек – 2 б., 165 км.

Фото: kndc.kz

К счастью, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Как отмечено на сайте Казахстанского национального центра данных, жители Алматы также почувствовали подземные толчки.

Утром 5 января 2026 года землетрясение произошло на границе Жамбылской и Алматинской областей.