Общество

Ожидать ли в Алматы сильного землетрясения

алматинский сейсмолог, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 16:01 Фото: МЧС РК
В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС РК) рассказали, возможно ли в Алматы сильное землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Заместитель директора Национального научного центра по науке Ерік Әліпұлы напомнил, что сегодня, 4 декабря, в 12:44 по местному времени произошло землетрясение на территории Китая.

"Проанализировав сложившуюся сейсмическую ситуацию, отмечаем, что на 15:00 4 декабря 2025 года на алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна, на территории алматинского прогностического полигона Алматы сильное землетрясение по сейсмической шкале МСК64К не ожидается", – сказал спикер.

Сегодня, 4 декабря, в 12:44 в Алматы произошло землетрясение. После ощутимых подземных толчков жители и гости города начали массово эвакуироваться из офисов, зданий, торговых центров.

Эпицентр подземных толчков находился в 277 километрах юго-восточнее Алматы. Ощутили их не только в Алматы, но и в десятках населенных пунктов Казахстана. Сейсмологи EMSC предупредили о возможных афтершоках. Позже появилась информация о двух афтершоках.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
