Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" (ННЦСНИ) МЧС РК 30 марта зарегистрировано землетрясение, сообщае Zakon.kz.

Сейсмособытие произошло в 17:24:51 по времени Астаны на территории Китая.

Эпицентр землетрясения находился по координатам 41.303 северной широты и 83.490 восточной долготы, в 584 километрах к юго-востоку от города Алматы.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки.

