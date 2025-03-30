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События

Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 21:07 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" (ННЦСНИ) МЧС РК 30 марта зарегистрировано землетрясение, сообщае Zakon.kz.

Сейсмособытие произошло в 17:24:51 по времени Астаны на территории Китая.

Эпицентр землетрясения находился по координатам 41.303 северной широты и 83.490 восточной долготы, в 584 километрах к юго-востоку от города Алматы.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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