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События

В аэропорту Алматы обратились с объявлением к вылетающим и гостям

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 14:45 Фото: Zakon.kz
В Международном аэропорту Алматы 20 мая 2025 года обратились с предупреждением к пассажирам и гостям, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, с 22:00 20 мая до 06:00 21 мая в связи с проведением дорожных работ на ул. Ахметова (участок от здания №1А до ул. Майлина) движение транспорта на этом отрезке будет полностью прекращено.

карта ограничения движения около аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 14:45

Фото: аэропорт Алматы

Заезд и выезд по Ахметова в сторону аэропорта осуществляться не будут.

Как добраться:

  • через ул. Бухтарминскую;
  • или через ул. Майлина, далее – через главный заезд со стороны Майлина.

Пассажиров просят заранее строить маршрут с учетом временных ограничений.

Кроме того, сегодня, 20 мая, стало известно, что в Алматы на проспекте Абая ограничат движение. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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