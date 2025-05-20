В аэропорту Алматы обратились с объявлением к вылетающим и гостям

В Международном аэропорту Алматы 20 мая 2025 года обратились с предупреждением к пассажирам и гостям, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, с 22:00 20 мая до 06:00 21 мая в связи с проведением дорожных работ на ул. Ахметова (участок от здания №1А до ул. Майлина) движение транспорта на этом отрезке будет полностью прекращено.

Фото: аэропорт Алматы

Заезд и выезд по Ахметова в сторону аэропорта осуществляться не будут.

Как добраться:

через ул. Бухтарминскую;

или через ул. Майлина, далее – через главный заезд со стороны Майлина.

Пассажиров просят заранее строить маршрут с учетом временных ограничений.

Кроме того, сегодня, 20 мая, стало известно, что в Алматы на проспекте Абая ограничат движение.