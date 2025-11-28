Свидетельство о рождении с ошибкой: что нужно знать казахстанцам

Что делать, если в главном документе казахстанца – свидетельстве о рождении – допущена ошибка? Об этом стало известно из подсказки пресс-службы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Так, 28 ноября 2025 года казахстанец заявил, что в его свидетельстве о рождении была допущена ошибка в отчестве.

"Что нужно для ее исправления?" – поинтересовался он.

Прежде всего, как пояснили специалисты, для внесения исправления нужно обратиться в ближайшее отделение Центра обслуживания населения (ЦОН).

"Также предоставить удостоверение личности, оригинал свидетельства о рождении, документ, подтверждающий правильное написание отчества, а также квитанцию об оплате регистрационного сбора 0,5 МРП (1966 тенге)". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

