Очередная автомойка попала под снос в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы под снос попала очередная автомойка. Об этом 8 декабря 2025 года проинформировали в городском акимате, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что автомойку самообслуживания, которая расположена по ул. Жумабаева, 12, сносят сегодня по решению суда. "В ходе внеплановой проверки установлено, что собственником (физлицо) выстроено здание без полного пакета разрешительных документов. В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж здания". Управление градостроительного контроля Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы Как сообщается, демонтаж здания ведется собственником самостоятельно во исполнение требований предписания. Фото: пресс-служба акимата Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы 6 августа 2025 года стало известно, что в Алматы по решению суда сносят автомойку с сервисным центром по ул. Ахмедьярова, 18/58.

