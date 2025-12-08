#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Общество

Очередная автомойка попала под снос в Алматы

автомойка, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 14:31 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы под снос попала очередная автомойка. Об этом 8 декабря 2025 года проинформировали в городском акимате, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что автомойку самообслуживания, которая расположена по ул. Жумабаева, 12, сносят сегодня по решению суда.

"В ходе внеплановой проверки установлено, что собственником (физлицо) выстроено здание без полного пакета разрешительных документов. В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж здания".Управление градостроительного контроля Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как сообщается, демонтаж здания ведется собственником самостоятельно во исполнение требований предписания.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

6 августа 2025 года стало известно, что в Алматы по решению суда сносят автомойку с сервисным центром по ул. Ахмедьярова, 18/58.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Избил и скрылся": инцидент с высокопоставленным полицейским прокомментировали в Астане
15:21, Сегодня
"Избил и скрылся": инцидент с высокопоставленным полицейским прокомментировали в Астане
В Алматы очередной объект попал под снос
15:10, 07 ноября 2024
В Алматы очередной объект попал под снос
В Алматы сносят очередную автомойку
17:14, 05 сентября 2024
В Алматы сносят очередную автомойку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: