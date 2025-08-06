Автомойка ушла под снос в Алматы

Автомойку с сервисным центром по улице Ахмедьярова, 18/58 в Алматы сносят по решению суда. Об этом Zakon.kz рассказали в Управлении градостроительного контроля города.

На момент проведения внеплановой проверки установлено, что:

"Без проектно-сметной документации и без сопровождения авторского и технического надзоров со сносом существующего строения выстроены 2 одноэтажных строения, эксплуатирующиеся под автомойку с пунктом замены масла".

Тогда в отношении собственника были приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж объектов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

16 января 2024 управлением подан иск в СМЭС Алматы на принудительное исполнение предписания.

Судом исковые требования управления удовлетворены. Уже 20 июня 2024 года постановлением городского суда Алматы решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

На сегодня, 6 августа 2025 года, самовольные строения демонтированы собственником самостоятельно во исполнение решения суда.

25 июля сообщалось, что под снос в предгорье Алматы попали блокированные жилые дома в ПК "Жанару", 556. Известно, что до начала строительства домов в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры за срез склона горы и строительство подпорной стены с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений и последующим судебным иском на принудительное исполнение.