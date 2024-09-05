В Алматы сносят очередную автомойку

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Незаконно возведенные объекты в Алматы продолжают сносить по решению суда. На этот раз под снос попала автомойка самообслуживания. Об этом Zakon.kz стало известно из сообщения Управления градостроительного контроля 5 сентября 2024 года.

В Управлении уточнили, автомойка расположена по улице Бурундайская, 91/10. Ранее арендатор участка (физлицо) был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. "Позднее управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта. Решением СМЭС Алматы от 22 декабря 2023 года объект признан самовольной постройкой и исковые требования о сносе удовлетворены". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы Позднее постановлением Алматинского городского суда от 1 апреля 2024 года решение первой инстанции оставлено без изменения. Снос объекта начат арендатором самостоятельно сегодня, 5 сентября, при содействии судебных исполнителей Департамента юстиции. Фото: пресс-служба акимата Алматы О сносе другой автомойки сообщалось в начале лета. Тогда отсутствие разрешительных документов было выявлено в ходе внеплановой проверки объекта на участке севернее улицы Северное кольцо, западнее улицы Бекмаханова. Читайте также Задержали в момент изготовления наркотиков: КНБ показал кадры спецоперации Прокатил полицейского на капоте: как наказали нарушителя из Шымкента Принадлежащие осужденному Мухамедиулы объекты стоимостью более 3,5 млрд тенге пытаются вернуть государству

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