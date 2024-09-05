В Алматы сносят очередную автомойку
В Управлении уточнили, автомойка расположена по улице Бурундайская, 91/10.
Ранее арендатор участка (физлицо) был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
"Позднее управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта. Решением СМЭС Алматы от 22 декабря 2023 года объект признан самовольной постройкой и исковые требования о сносе удовлетворены".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Позднее постановлением Алматинского городского суда от 1 апреля 2024 года решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос объекта начат арендатором самостоятельно сегодня, 5 сентября, при содействии судебных исполнителей Департамента юстиции.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
О сносе другой автомойки сообщалось в начале лета. Тогда отсутствие разрешительных документов было выявлено в ходе внеплановой проверки объекта на участке севернее улицы Северное кольцо, западнее улицы Бекмаханова.