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В Алматы сносят очередную автомойку

В Алматы сносят очередную автомойку, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 17:14 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Незаконно возведенные объекты в Алматы продолжают сносить по решению суда. На этот раз под снос попала автомойка самообслуживания. Об этом Zakon.kz стало известно из сообщения Управления градостроительного контроля 5 сентября 2024 года.
, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 17:14

В Управлении уточнили, автомойка расположена по улице Бурундайская, 91/10.

Ранее арендатор участка (физлицо) был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

"Позднее управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта. Решением СМЭС Алматы от 22 декабря 2023 года объект признан самовольной постройкой и исковые требования о сносе удовлетворены".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Позднее постановлением Алматинского городского суда от 1 апреля 2024 года решение первой инстанции оставлено без изменения.

Снос объекта начат арендатором самостоятельно сегодня, 5 сентября, при содействии судебных исполнителей Департамента юстиции.

В Алматы сносят очередную автомойку, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 17:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

О сносе другой автомойки сообщалось в начале лета. Тогда отсутствие разрешительных документов было выявлено в ходе внеплановой проверки объекта на участке севернее улицы Северное кольцо, западнее улицы Бекмаханова.

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