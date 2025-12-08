Более 1200 семей получили помощь от столичного ЦПИС "Жанұя"

Столичный Центр поддержки института семьи "Жанұя" был открыт в августе 2019 года. С тех пор центр активно оказывает поддержку всем нуждаемся в этом семьям, передает корреспондент Zakon.kz.

В центре поделились итогами работы за 2025 год.

"КГУ "Центр поддержки института семьи "Жанұя" продолжает оставаться ключевой городской площадкой по оказанию комплексной поддержки семьям столицы. За январь–ноябрь 2025 года Центр оказал значительную социальную, правовую, психологическую и консультативную помощь тысячам жителей Астаны, укрепляя институт семьи и повышая качество жизни населения. За 11 месяцев в Центр "Жанұя" обратились 46 415 человек по 49 340 вопросам", – рассказали в центре.

Наиболее востребованными направлениями стали:

- юридическая и медиаторская помощь — 3 747 обращений, из них: юридическая — 911, медиаторская — 2 836;

психологическая поддержка — 513 обращений (422 человека);

портал социальных услуг — 22 139 обращений, принято 14 859 заявлений, проконсультировано 7 280 человек.

Активную выездную и консультативную работу провели отделы социального сопровождения шести районов города: 2 809 консультаций; 935 выездов; 221 обследованная семья; 119 семей взято на сопровождение, 91 — успешно завершили сопровождение. Общее количество сопровождаемых семей – 169, в том числе по районам г. Астаны: Алматы — 33, Байқоңыр — 36, Есіл — 11, Сарыарқа — 56, Нұра — 14, Сарайшык — 19.

Совместно с благотворительными фондами 1 211 семьям предоставлено 1 712 видов помощи: продуктовые сертификаты, подгузники, детские кровати, школьные рюкзаки, сезонная одежда, новогодние подарки, участие в проектах и культурных мероприятиях.

Отдел приема граждан принял 17 088 человек, среди них: 12 245 — через районные акиматы и структурные подразделения, 4 416 — на приемах первых руководителей (763 приема), 370 — через АО "Отбасы банк", 57 — зона самообслуживания "Нәтиже", 2 925 — Call-центр.

"За январь–ноябрь 2025 года проведено 33 культурно-развлекательных мероприятия, которые посетили 1 303 человека. Семьи приняли участие в театральных постановках, концертах, мастер-классах, экскурсиях, праздничных программах и крупных городских событиях. Особый отклик получили мероприятия ко Дню защиты детей, Дню столицы, Дню Конституции, Дню Республики и в рамках экологических, воспитательных и патриотических акций", – отмечают в ЦПИС "Жануя".

Одним из ключевых направлений Центра остается психологическое просвещение и повышение компетенций сотрудников государственных органов. За отчетный период проведено 49 семинаров и тренингов, 706 участников.

Тематика охватывала вопросы самооценки, личных границ, стресс-менеджмента, детско-родительских отношений, профилактики насилия, коммуникативных навыков, психосоматики, семейных ценностей и др.

К мероприятиям активно привлекались внешние специалисты, психологи, арт-терапевты, представители государственных ведомств.

В Центре прошло 8 дней открытых дверей, где гражданам оказывалась бесплатная юридическая помощь. В работе участвовали юристы, адвокаты, представители Департамента юстиции, медиаторы и сотрудники различных госорганов. Консультации получили 32 человека.

За 11 месяцев Центр опубликовал более 60 информационных материалов, включая прямые эфиры с психологами, юристами, медиаторами, сотрудниками ЗАГС, просветительские видеоролики, репортажи о работе Центра, поздравления и социальные проекты, освещение рабочих встреч с госорганами и экспертами, интервью для СМИ и государственных структур.

Контент Центра получил широкую аудиторию: отдельные эфиры посмотрели более 2 000 человек.

В течение года Центр активизировал партнерские связи:

подписаны меморандумы с ОФ "SenBiz", "Senim Qogamy", партийными филиалами "Аманат" и "Respublica";

проведены совместные акции с Министерством культуры и информации, Управлением полиции, прокуратурой, Антикоррупционной службой, Управлением занятости и соцзащиты;

организованы экспертные встречи и визиты коллег из других регионов.

За январь–ноябрь 2025 года Центр "Жанұя" подтвердил свою роль ключевого социального института столицы, предоставляя всестороннюю поддержку семьям Астаны.

"Центр "Жанұя" продолжит развивать социальные сервисы, укреплять партнерства и улучшать качество жизни семей, обеспечивая доступную и профессиональную помощь каждому жителю столицы", – пообещали в центре.

Масштаб проделанной работы, разнообразие мероприятий и высокий уровень вовлеченности граждан демонстрируют систематичность и эффективность деятельности Центра.

Ранее мы писали, что количество центров поддержки семьи увеличат в Казахстане.