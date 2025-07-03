Бежевые мамы: как эстетика минимализма влияет на развитие малышей

Вы замечали, как в социальных сетях у многих родителей младенцы спят на льняных простынях и не пачкают бежевые комбинезоны? Это новый культ материнства. Бежевые мамы, слышали о таких? Красиво, чисто… но так ли полезно для мозга ребенка? В подробностях разбирался Zakon.kz.

Что за бежевые мамы и с чем их едят?

Если вы хотя бы раз заглядывали в Instagram или Pinterest мам-блогеров, вы наверняка попадали в этот эстетически безупречный оазис. Там все будто снято на камеру с фильтром "умиротворение", каждая деталь в кадре продумана до мелочей и выстроена по правилам композиции фотографий: золотое сечение, правило третей или закон Фибоначчи. Интерьеры как страницы из каталога: светлые стены, плетеные кресла, льняные занавески, идеально подобранный свет и пучок засушенных цветов в кувшине, стоящем "небрежно случайно" на подоконнике.

Игрушки не просто игрушки, а арт-объекты: деревянные кубики, тканевые зайцы в пыльных тонах, развивающие доски, созданные, похоже, по патенту дизайнера откуда-нибудь из Парижа. Никакого пластика, никаких кислотных цветов, никаких батареек с кричащими песенками, только бежевая эстетика.

Ребенок, как правило, одет в молочный или оливковый комбинезон, сидит на фоне пастельных подушек, держит в руке деревянную игрушку и смотрит куда-то в пространство с практически осознанным взглядом. Ни пятен от морковного пюре, ни разбросанных ярких пеленок.

Это и есть мир бежевых мам. Это мама, у которой в каждой комнате диффузор с эфирными маслами, плейлист из медленных колыбельных и идеально свернутое муслиновое одеяльце с эстетичным мелким рисунком, никаких огромных Микки-Маусов и Спанч Бобов.

Фото: freepik

Бежевые мамы – это не только про цвет. Это стиль жизни, культ минимализма, натуральных материалов, тихих игр и визуального дзена. Здесь нет пластика, ярких погремушек или мультяшных ковров.

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Но что происходит с детьми, растущими в такой "бежевой реальности"? Не скучно ли им? И как эта среда влияет на их когнитивное развитие?

Мы поговорили с Жаннат Идрисовой, доктором медицинских наук, детским неврологом, профессором кафедры нервных болезней КазНМУ, заведующей отделением орфанных неврологических заболеваний университетской клиники КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, и, предвосхищая ваши мысли, можем сказать, что не все пагубно влияет на развитие малыша.

"Стиль "бежевой мамы" подразумевает бережное, спокойное и доброжелательное отношение к ребенку, формирование соответствующего благожелательного отношения. Само по себе это хорошо, и каждый родитель стремится создать счастливое детство, без чрезмерных испытаний для ребенка. Однако жизнь – сложный процесс, и все раздражители устранить невозможно. В целом стиль такого бережного отношения к ребенку до раннего возраста 2-3 лет является оптимальным. Но далее идет активная социализация ребенка, и можно разнообразить его жизнь, в том числе активными играми, спортом и т.д.", – рассказывает детский невролог Жаннат Идрисова.

Мир родительства легко превращается в качели: то нас уносит в сторону гиперстимуляции и бесконечных развивашек, то мы резко тормозим, выбирая тишину, порядок и бежевый дзен, но им увлекаться тоже не стоит. Как отмечают психологи, до 3 лет дети приемлют пастельные оттенки, потом наступает период "Я сам", и здесь важно дать ребенку право выбора.

"Бежевый стиль в воспитании, безусловно, влияет на формирование индивидуальности ребенка. Это форма сенсорной депривации, когда малыша ограничивают в цветах, лишая его возможности видеть и усваивать всю палитру мира. Детям важно сталкиваться с красным, зеленым, синим, с разнообразием, которое питает их восприятие и фантазию. Искусственное сужение этой палитры обедняет не только визуальный опыт, но и внутренний мир ребенка", – говорит кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Но истина, как всегда, где-то между. Потому что детству нужен не только порядок, но и яркость в эмоциях, ощущениях, переживаниях. И вот как это сформулировали очень точно:

"Яркие эмоции и насыщенные впечатления нужны всем, детям в том числе. Они нужны детям с рождения и до совершеннолетия, и вообще всю жизнь. Просто у каждой мамы свой темперамент, свои установки. Надо родителям быть истинно вовлеченными в жизнь ребенка, слушать свои инстинкты и эмоции и стараться быть с ребенком на равных, не перегибая и не впадая в крайности". Детский невролог Жаннат Идрисова

Слишком красиво, чтобы быть полезно?

Сторонники минималистичного воспитания утверждают: визуальный шум вреден. Яркие цвета, мерцающие экраны, пластмассовые погремушки, – все это перегружает детскую нервную систему. В этом есть логика: мозгу младенца действительно сложно фильтровать избыточную стимуляцию. Он буквально "перегорает", если вокруг слишком много всего.

Бежевые мамы создают успокаивающую среду. Здесь легко сосредоточиться, легче спать и спокойнее играть.

"Думаю, в минимализме ребенку легче концентрироваться. Меньше визуального шума. Ребенок меньше раздражается. Но на воображение это не влияет, если с ребенком правильно играть, не ограничивать. Натуральные материалы более приятны ребенку на ощупь: дерево, ткани разные. Дети до года отлично концентрируются на таких предметах, и им интересней их трогать. Но сама лично в поведении никаких изменений не замечала", – рассказывает Яна Александрова, мама девочки.

Фото: freepik

Детский мозг – это губка. И, как любая губка, он лучше работает, когда попадает в разноцветные, насыщенные, противоречивые, нестандартные ситуации. Когда ребенок видит красное и синее, гладкое и шершавое, шумное и тихое, его мозг учится сравнивать, анализировать, адаптироваться. Это и есть когнитивное развитие.

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А теперь представьте мир в одном цвете, словно все завернуто в бежевый плед или в лаваш для донера, но кроме курицы и горчицы ничего нет, потому что красные помидоры и зеленые огурцы не вписываются в бежевый тренд. Бежевый мир на ощупь как вареное яйцо: гладкий, ровный, без сюрпризов. На вкус как теплая вода: спокойно, нейтрально, никак…

Красиво? Уютно? Да. Но для ребенка это кино без сюжета, ведь картинка есть, а смысл затерялся. Мозг ждет ярких пятен, неожиданных форм, громких "вау!".

Выбирать бежевые оттенки в воспитании – это абсолютно личное решение, стиль и эстетика, которые делают дом уютнее и гармоничнее. Каждая мама создает свой мир, и в этом нет правильных или неправильных ответов. Но вот что говорит психолог о том, как такой подход может отражаться на внутреннем мире ребенка:

"Родители, выбирающие бежевое или минималистичное воспитание, часто подавляют яркие эмоции и оставляют многое внутри. Это своего рода эмоциональная изоляция. Иногда это связано с их интровертной природой, а иногда с желанием показать миру идеальный образ через соцсети. Такое "ложное я" транслирует детям, что внешняя красота и стиль важнее внутреннего мира, и это опасно". Кандидат психологических наук Жанат Биржанова

Фото: freepik

Детство понимают как пазл, который складывается из множества разноцветных кусочков. Иногда эти кусочки выглядят неуклюже и хаотично, но именно в этом беспорядке рождаются неожиданные идеи и первые шаги к самостоятельности, многим мамам не мешает это вписать в свою эстетику, и это классно.

"⁠⁠Я учусь принимать хаос как часть жизни с ребенком. Для меня важно создать базу: спокойную, визуально гармоничную. Но в рамках этой базы разрешен беспорядок: краски, лепка, строительство из подушек, ковры, заваленные книгами. Просто я стараюсь, чтобы все это было частью процесса, а не постоянным фоном. Баланс в гибкости: утром может быть хаос, а вечером мы вместе наводим порядок". ⠀ Яна Александрова

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Быть бежевой мамой – это неплохо. Это красиво, осознанно и по-своему мудро. Но даже самые стильные интерьеры не должны заменять собой жизнь. Особенно одежда в детстве. Это способ играть, меняться, пробовать на себе роли и даже немного командовать взрослым миром. Иногда в этом модном эксперименте побеждает мама, иногда мультики. И вот как это выглядит на практике:

"Выбор одежды у нас примерно 50 на 50. Часть образов, честно говоря, навязана мной, есть наряды, которые я подбираю, и старшая дочка соглашается, хотя сама бы, возможно, не выбрала. Но бывают и моменты полной свободы. Например, недавно вышел фильм "Лило и Стич", и обе дочки очень захотели футболки с персонажами. Мы пошли и купили майки со Стичем. Это был их осознанный выбор. Так что и младшая, которой скоро 4 года, и старшая все чаще проявляют инициативу в выборе одежды. Она сильно влияет на настроение и поведение моих дочерей. Старшей почти 8 лет, и если ей некомфортно, даже в яркой, красиво выглядящей одежде, она начинает протестовать: "Мама, мне не нравится, как я выгляжу". Для нее важны не только внешний вид, но и внутренние ощущения. Если это не съемка или мероприятие с дресс-кодом, я стараюсь переодеть ее. У младшей пока меньше требований к стилю, но тоже бывает, что не нравится топ на лямках или что-то неудобное. Тогда она сразу говорит об этом. Мои дети любят яркие цвета и в гардеробе, и в игрушках". Юлдуз Абдусалиева

Фото: freepik

Пусть игрушки будут как хороший салат: чуть бежевого для баланса, ярких кусочков для настроения и чего-то странного, чтобы мозг не заскучал. Читайте книги, где цвета яркие как фейерверк. Пусть взгляд бегает, удивляется и радуется, это тоже развитие, просто в обложке. И главное, помните, что ребенок не интерьерный элемент и не эстетичная картинка. Он не обязан быть в тон, ведь он в первую очередь личность, даже если сегодня выбрал зеленые штаны и ярко-красную майку на улицу.

Бежевый прекрасен, но, если в нем нет места для радуги, мыльных пузырей и творческого хаоса, это уже не стиль, а клетка. Делайте красиво, но не в ущерб ребенку. Вы ведь понимаете, что цвет детства всегда чуть ярче, чем удобно нам, взрослым.