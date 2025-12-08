#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

Аким ЗКО о работающих в России казахстанцах: Это выбор человека

Работники, работник, рабочий, рабочие, люди на производстве, производство, завод, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 17:17 Фото: pixabay
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года прокомментировал отток кадров в соседнюю Россию, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что жители области уезжают на заработки в Россию, где им предлагают работу на разных складах за 600-800 тыс. тенге. Представители СМИ поинтересовались, пытались ли власти региона остановить этих людей.

"Где работать – это выбор человека. Мы же не можем запретить им, 800 тыс. тенге – на такую заработную плату, конечно, кто-то, возможно, поехал туда. На сегодня по области проблем нет с трудоустройством. Мы более 23 тыс. человек трудоустроили. Это, думаю, самая главная задача", – отметил Нариман Турегалиев.

Он отметил, что в области есть свободные вакансии.

"С трудоустройством никаких проблем нет. У нас, наоборот, рабочих рук не хватает. На сегодня от 250 до 500 тыс. тенге есть на сайтах заработные платы, которые предлагают работодатели. Поэтому я не вижу никаких проблем, с трудоустройством у нас проблем нет. Конечно, все хотят больше заработать. Здесь, думаю, это невозможно остановить, говорить не езжай, это его личный выбор, мне кажется", – отметил глава региона.

Ранее в Бюро национальной статистики АСПиР РК назвали специальности с самыми высокими зарплатами среди молодежи Казахстана.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
