#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Общество

Нашествие мышей в ЗКО: аким заявил, что паводки стали причиной

ЗКО, акимат, инфекция , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 18:22 Фото: очевидцы, коллаж Zakon.kz
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года прокомментировал рост опасного заболевания в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о заражениях геморрагической лихорадкой из-за нашествия мышей.

"Да, ситуация ясна. В прошлом году были паводки и многие мыши спасались в домах, строениях и зданиях, особенно на дачах. Было зарегистрировано 37 фактов. Всех больных взяли на учет – лечение получают. На сегодня ситуация стабильная. Проблемы нет сейчас", – сказал Нариман Турегалиев.

По его словам, за счет государства проведена работа по дератизации и санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области мышиной лихорадкой заразились 15 человек. Ее разносчиками являются обычные мыши-полевки, которых в этом году в регионе оказалось очень много. Эпидемиологическое расследование показало, что все пациенты имели контакт с грызунами или находились в условиях повышенного риска: выезжали на рыбалку, занимались сенокосом и другими сельскохозяйственными работами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Аким ЗКО о дефиците соли: Были производственные проблемы
16:32, Сегодня
Аким ЗКО о дефиците соли: Были производственные проблемы
Информацию о дороговизне мяса опроверг аким ЗКО
16:22, Сегодня
Информацию о дороговизне мяса опроверг аким ЗКО
Аким ЗКО о работающих в России казахстанцах: Это выбор человека
17:17, Сегодня
Аким ЗКО о работающих в России казахстанцах: Это выбор человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: