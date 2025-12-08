Нашествие мышей в ЗКО: аким заявил, что паводки стали причиной
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года прокомментировал рост опасного заболевания в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.
Речь идет о заражениях геморрагической лихорадкой из-за нашествия мышей.
"Да, ситуация ясна. В прошлом году были паводки и многие мыши спасались в домах, строениях и зданиях, особенно на дачах. Было зарегистрировано 37 фактов. Всех больных взяли на учет – лечение получают. На сегодня ситуация стабильная. Проблемы нет сейчас", – сказал Нариман Турегалиев.
По его словам, за счет государства проведена работа по дератизации и санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области мышиной лихорадкой заразились 15 человек. Ее разносчиками являются обычные мыши-полевки, которых в этом году в регионе оказалось очень много. Эпидемиологическое расследование показало, что все пациенты имели контакт с грызунами или находились в условиях повышенного риска: выезжали на рыбалку, занимались сенокосом и другими сельскохозяйственными работами.
