Запрет на снятие пенсионных на зубы и глаза: казахстанцы нашли новую лазейку

В системе единовременных пенсионных выплат для лечения зафиксирован новый всплеск аномального роста, сообщает Zakon.kz.

Как пишут 8 декабря аналитики Первого кредитного бюро, в ноябре 2025 года резко увеличилось число заявлений на оплату реконструктивных и восстановительных операций, включая пластическую хирургию.

За месяц было исполнено 2 277 заявлений на сумму около 2,1 млрд тенге. Показатель стал рекордным: объемы заявок выросли в 33 раза, а сумма выплат – почти в 39 раз по сравнению с октябрем. До этого направления пластической хирургии занимали минимальную долю в изъятиях. Для сопоставления: за весь период действия программы до 1 ноября общее число исполненных заявлений составляло 1 631, а совокупная сумма – менее 1,6 млрд тенге. Таким образом, ноябрь превысил все предыдущие месяцы, вместе взятые.

Резкие изменения в структуре медицинских изъятий наблюдаются с сентября, когда был остановлен прием заявлений на стоматологические услуги – ранее ключевое направление расходования пенсионных средств. Ограничение было введено после многочисленных случаев фальсификаций.

После "зубного" запрета произошло перераспределение спроса: в сентябре и октябре зафиксировался всплеск заявок на офтальмологию. Однако и в этой категории вскоре обнаружились подозрительные схемы. В начале декабря Минздрав объявил о приостановке приема заявлений и по "глазным" операциям.

Несмотря на это, в ноябре было исполнено около 9,8 тыс. офтальмологических заявлений на сумму 8,4 млрд тенге. Однако показатели оказались примерно на треть ниже октябрьских. Одновременно выросло число возвратов уже перечисленных средств, что может быть связано с выявлением нецелевого использования.

Возвраты продолжают поступать и по стоматологии, где новые заявки не принимаются уже два месяца. При этом по изъятиям на пластические операции объемы возвратов пока остаются минимальными.

Ранее мы писали, что казахстанцы больше не смогут использовать пенсионные накопления на лечение зубов и глаз.

