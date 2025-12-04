Казахстанцы больше не смогут использовать пенсионные накопления на лечение зубов и глаз

Приказом министра здравоохранения от 19 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом, который устанавливает, что положения частей второй, третьей, четвертой и пятой пункта 11, части второй пункта 17, пункта 19-1, частей второй и третьей пункта 20, части третьей пункта 21 и пункта 22-1 Правил распространяются исключительно на правоотношения, возникшие на основании документов, указанных в пунктах 4 и 5 Правил, подписанных до 15 сентября 2025 года.

Указанные положения предусматривают, что при оказании стоматологических услуг ВКК изучает заключение профильного специалиста, предоставленные медицинские документы и выдает заключение ВКК. Также предусмотрено, какие документы предоставляются при оказании стоматологических услуг и т.д.

Вместе с тем из Правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение исключаются офтальмологические и стоматологические услуги.

Приказ вводится в действие с 3 декабря 2025 года.

Ранее в "Отбасы банке" сообщили, что в Казахстане ввели новый запрет на снятие пенсионных накоплений.