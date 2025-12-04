#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Право

Казахстанцы больше не смогут использовать пенсионные накопления на лечение зубов и глаз

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 11:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра здравоохранения от 19 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом, который устанавливает, что положения частей второй, третьей, четвертой и пятой пункта 11, части второй пункта 17, пункта 19-1, частей второй и третьей пункта 20, части третьей пункта 21 и пункта 22-1 Правил распространяются исключительно на правоотношения, возникшие на основании документов, указанных в пунктах 4 и 5 Правил, подписанных до 15 сентября 2025 года.

Указанные положения предусматривают, что при оказании стоматологических услуг ВКК изучает заключение профильного специалиста, предоставленные медицинские документы и выдает заключение ВКК. Также предусмотрено, какие документы предоставляются при оказании стоматологических услуг и т.д.

Вместе с тем из Правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение исключаются офтальмологические и стоматологические услуги.

Приказ вводится в действие с 3 декабря 2025 года.

Ранее в "Отбасы банке" сообщили, что в Казахстане ввели новый запрет на снятие пенсионных накоплений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Казахстанцы могут использовать пенсионные накопления на стоматологические услуги и лечение детей
09:00, 17 апреля 2025
Казахстанцы могут использовать пенсионные накопления на стоматологические услуги и лечение детей
Использовать пенсионные накопления на лечение зубов запретят в Казахстане
09:25, 16 сентября 2025
Использовать пенсионные накопления на лечение зубов запретят в Казахстане
Казахстанцы смогут лечить детей за счет пенсионных денег, но не смогут протезировать зубы: новые правила
12:36, 24 июля 2024
Казахстанцы смогут лечить детей за счет пенсионных денег, но не смогут протезировать зубы: новые правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: