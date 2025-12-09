Дожди и снежная погода: экологическая перезагрузка ждет Алматы

В Алматы с начала декабря 2025 года воздух стал чище. По словам экспертов, причина – в погодных условиях, сообщает Zakon.kz.

Директор учебного центра Ассоциации казахстанской палаты экологических аудиторов Райдин Касымов в беседе с almaty.tv 8 декабря 2025 года пояснил, что дождь буквально сбивает смог и освежает воздух в городе. Осадки работают как естественный фильтр: каждая капля захватывает частицы пыли и вредных веществ, унося их к земле.

По данным экологов, после интенсивного дождя уровень загрязнения может снижаться на 80% всего за несколько часов, а концентрация мелких частиц PM2.5 падает особенно заметно.

"Метеофакторы играют значительную роль в вопросах переноса, удаления загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Вообще очень мало осадков значительно было в этом году, мы видим это по загрязнению рек, мы видим это по загрязнению атмосферного воздуха, по постоянным этим застойным явлениям в воздухе, инверсии. То есть штиль, ветер, если мы в этом году не видели его, то это у нас значительно осложнило экологическую обстановку, значительно ухудшило качество атмосферного воздуха". Райдин Касымов

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Алматы сохранится переменчивая погода с регулярными осадками – дождем и мокрым снегом.

Температура будет колебаться от небольшого минуса ночью до плюсовых значений днем. Порывы ветра и циклоны, которые идут через регион, создают благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ. Завтра дождь продолжится, днем будет плюсовая температура. И уже в среду, 10 декабря, сильный северо-западный ветер и мокрый снег снова очистят городской воздух от загрязнений.

Как сообщила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Аружан Муратова, на этой неделе 8-14 декабря, в начале периода, в тыл северо-западному циклону на большей части республики ожидаются осадки, преимущественно снег, метель, гололед, усиление ветра.

"В конце периода с очередным северо-западным циклоном прогнозируются осадки, дождь, снег, гололед, низовая метель, усиление ветра и постепенное повышение температуры", – добавила она.

По данным Казгидромета, при хорошем и умеренном дожде состояние окружающей среды будет только улучшаться. Поэтому в ближайшие дни концентрация загрязняющих веществ будет пониженной, отмечают эксперты. Зимние циклоны и регулярные осадки очистят атмосферу.

С 9 по 11 декабря 2025 года в Алматы ожидается резкое ухудшение погодных условий – снегопад и мороз до -17°C. Подробнее о погоде на три дня можете прочитать здесь.