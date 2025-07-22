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Общество

Когда в Алматы и Астане пойдут дожди и какая погода ждет Шымкент

Весна, потепление, весна в Алматы, пасмурная погода, тучи, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 14:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 23, 24 и 25 июля 2025 года. Из него следует, что в Астане и Алматы ожидаются дожди, а в Шымкенте – сильная жара до +41°C, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +29+31°C.
  • 24 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +26+28°C.
  • 25 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +30+32°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +35+37°C.
  • 24 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +33+35°C.
  • 25 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +34+36°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°C, днем сильная жара +39+41°C.
  • 24-25 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем сильная жара +38+40°C.

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О том, какой будет погода по Казахстану 22, 23 и 24 июля 2025 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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