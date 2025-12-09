#Казахстан в сравнении
Общество

Дефицит поливной воды грозит трем областям Казахстана

Орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водные ресурсы, водопотребление, вода, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 10:43 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства 9 декабря 2025 года рассказал о рисках нехватки воды для аграриев на юге страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Бозумбаев напомнил, что проведены выездные совещания в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях с участием министерств водных ресурсов, сельского хозяйства, акиматов областей, правоохранительных органов, а также представителей водохозяйственных организаций, крестьянских хозяйств.

"По всем трем регионам подтверждено продолжение маловодного периода. Приток воды в Шардаринское водохранилище снизился на 43%, объем воды в крупных водохранилищах Нарын-Сырдарьинского каскада меньше прошлогоднего на 3,8 млрд кубометров. Прогнозный приток воды на вегетационный период 2026 года оценивается всего в 1-1,5 млрд кубометров, что создает риск дефицита до 1 млрд кубометров. В Жамбылской области наполняемость водохранилищ составляет всего 41%, имеется риск ненаполнения до проектных значений водохранилищ Кировский и Терсо-Щебулак", – отметил он.

Между тем, по его словам, в ряде областей не выполнены планы по сокращению водозатратных культур.

"По результатам выездных совещаний выработаны следующие решения – МСХ совместно с Минводы, акиматами областей – создать рабочую группу и в двухнедельный срок определить лимиты водопользования, а также утвердить планы посева сельхозкультур на предстоящий вегетационный период, с учетом прогнозируемых объемов поступлений воды... Министерство сельского хозяйства до 1 марта 2026 года должно скорректировать структуру посевов водозатратных культур в соответствии с утвержденными лимитами воды", – подчеркнул Канат Бозумбаев.

Указал он и на необходимость до начала вегетации провести разъяснительную работу среди аграриев о важности сокращения водозатратных культур и перехода на менее влагоемкие.

"РГП "Казводхоз" будет заключать договоры на подачу поливной воды исключительно в пределах утвержденных лимитов по водозатратным культурам. Также Министерству водных ресурсов и ирригации поручено до 1 февраля 2026 года внести в аппарат правительства детальный план совместно с правоохранительными органами мероприятий по искоренению черного рынка воды в 2026 году", – резюмировал заместитель премьер-министра.

Ранее фермерам или дачникам можно было забирать до 50 кубов воды в сутки из скважины без разрешений и оплаты. По новым правилам нельзя, иначе – штраф.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
