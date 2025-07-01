Грозит ли дефицит воды Астане, рассказал Нуржан Нуржигитов

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции в правительстве 1 июля 2025 года рассказал, есть ли риски, что жители Астаны столкнутся с дефицитом питьевой воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько возможно повторение сценария с нехваткой воды в столице.

"Точно могут сказать, что дефицита воды в Астане не будет. Потому что астанинское водохранилище, которое является основным источником обеспечения питьевой воды города, наполнено было в весенний паводковый период на более чем 100%. Вода сейчас по графику подается", – сказал в ответ Нуржигитов.

Он добавил, что на строительство фильтровальной станции предусмотрено дополнительно 418 млрд тенге.

"Эти работы необходимы для того, чтобы обеспечить в полном объеме питьевой водой город в полном объеме на перспективу", – заявил министр.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев ранее на заседании правительства сообщил, что решены вопросы качества и дефицита питьевой воды в ряде крупных городов путем строительства и модернизации водоочистных сооружений. В частности:

в Астане построена насосно-фильтровальная станция и проведена реконструкция магистрального водовода на сумму 118 млрд тенге;

в Атырау завершена реконструкция фильтровальной станции на сумму 17 млрд тенге;

в Костанае и Кокшетау завершается модернизация водоочистных сооружений.

Ранее Нуржан Нуржигитов рассказал, когда поселки Талапкер и Кажымукан под Астаной обеспечат чистой питьевой водой.