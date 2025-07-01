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Общество

Грозит ли дефицит воды Астане, рассказал Нуржан Нуржигитов

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 12:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции в правительстве 1 июля 2025 года рассказал, есть ли риски, что жители Астаны столкнутся с дефицитом питьевой воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько возможно повторение сценария с нехваткой воды в столице.

"Точно могут сказать, что дефицита воды в Астане не будет. Потому что астанинское водохранилище, которое является основным источником обеспечения питьевой воды города, наполнено было в весенний паводковый период на более чем 100%. Вода сейчас по графику подается", – сказал в ответ Нуржигитов.

Он добавил, что на строительство фильтровальной станции предусмотрено дополнительно 418 млрд тенге.

"Эти работы необходимы для того, чтобы обеспечить в полном объеме питьевой водой город в полном объеме на перспективу", – заявил министр.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев ранее на заседании правительства сообщил, что решены вопросы качества и дефицита питьевой воды в ряде крупных городов путем строительства и модернизации водоочистных сооружений. В частности:

  • в Астане построена насосно-фильтровальная станция и проведена реконструкция магистрального водовода на сумму 118 млрд тенге;
  • в Атырау завершена реконструкция фильтровальной станции на сумму 17 млрд тенге;
  • в Костанае и Кокшетау завершается модернизация водоочистных сооружений.

Ранее Нуржан Нуржигитов рассказал, когда поселки Талапкер и Кажымукан под Астаной обеспечат чистой питьевой водой.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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