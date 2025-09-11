Можно ли бесплатно и без разрешения брать воду из рек, озер, родников, колодцев и скважин

Новый Водный кодекс едва вступил в силу, а проверка практикой уже вызывает вопросы к отдельным его нормам. Раньше фермерам или дачникам можно было забирать до 50 кубов воды в сутки из скважины без разрешений и оплаты. По новым правилам нельзя, иначе - штраф. В проблеме разбирался Zakon.kz.

Действующие Водный кодекс и Типовые правила общего водопользования вступили в силу минувшим летом: 10 июня и 18 июля 2025 года соответственно. Новые регуляторные документы должны были навести порядок в данной сфере. Получилось ли? Рассказываем.

Прежде населению разрешалось бесплатно и без разрешительных документов забирать воду:

из открытых источников для удовлетворения своих нужд;

из подземных источников, но не более 50 кубов в сутки и не для центрального водоснабжения.

Что касается первого пункта. Статья 65 старого ВК, утратившего силу 10.06.2025, именно так определяла общее водопользование (как известно, не требующего специального разрешения) – для удовлетворения нужд населения. А бывшие Правила общего водопользования (в пункте 6 ) конкретизировали:

для удовлетворения хозяйственно-питьевых целей (при заборе воды из поверхностных источников без применения технических средств, как уточняется в последующем пункте 7); в рекреационных целях, массового отдыха, туризма и спортивных целей, за исключением водных объектов, представляющих потенциальную селевую опасность; для судоходства и пользования маломерными судами; для водопоя скота.

Что же касается последнего пункта, то забор воды из подземных источников – это, вообще, специальное, а не общее водопользование. И за него надо платить, а сначала – спросить разрешения. Но в пп. 1) пункта 4 статьи 66 прежнего Водного кодекса, было сделано исключение:

"Не требуются разрешения на специальное водопользование при… использовании следующих водозаборных сооружений: шахтных и трубчатых фильтровых колодцев, а также каптажных сооружений, работающих без принудительного понижения уровня с изъятием воды во всех случаях не более 50 кубических метров в сутки из первого от поверхности водоносного горизонта, не используемого для централизованного водоснабжения".

Каптажное сооружение – это в том числе как раз скважина в комплексе с другими составными частями и узлами для забора и доставки воды на поверхность.

И значит, любой фермер или дачник имел полное право бесплатно и без разрешительных документов черпать воду из речки/озера для полива огорода (а рыбак – для приготовления ухи) или забирать из скважины до 50 кубов в сутки.

Но с реформой водного законодательства много изменилось.

Новый ВК формулирует общее водопользование следующим образом:

"Каждый человек имеет право общего водопользования для удовлетворения личных потребностей в отдыхе, туризме, любительском (спортивном) рыболовстве и иных формах досуга и рекреации, не предполагающих осуществления хозяйственной или предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными законами РК". Пункт 3 статьи 17 действующего ВК

Как видим, наполнение понятия существенно сузилось: удовлетворение не всех потребностей в воде, а лишь "в отдыхе, туризме, любительском (спортивном) рыболовстве и иных формах досуга и рекреации". Т.е. огород, приготовление пищи и прочая "хозяйственная деятельность" сюда уже не входят (исключение сделано лишь для водопоя c/х животных на пастбищах).

Кроме того, утратил силу вышеупомянутый пп. 1) пункта 4 статьи 66 (вместе со всем прежним Водным кодексом), т.е. перестало действовать правило "имени 50 кубов" из подземных источников.

Таковы новые реалии. Тем же, кто их игнорирует, грозит административное взыскание по статье 141 КОАП – за нарушение права государственной собственности на водный фонд. Причем штраф немаленький: на физлиц – 50 МРП (почти 200 тысяч тенге), на субъектов малого бизнеса – 100 МРП (часть 2 статьи 141 КОАП). К слову, ответственность также усилена в связи с принятием нового ВК – до 10 июня 2025 года, когда вступили в силу сопутствующие поправки в КОАП, штраф был в пять раз меньше.

Обожглись на воде

Однако буквально на днях случился внезапный сюжетный поворот.

Началось с того, что в Актюбинской области оштрафовали сразу несколько фермеров. Как раз по статье 141 КОАП – конкретно за то, что они пользовались подземной водой из скважин. Незаконно, т.е. не спрашивали разрешения и не платили, даже если не превышали старый лимит в 50 кубических метров воды в сутки.

Фермеров оштрафовала местная бассейновая инспекция. Однако те обратились в областную Палату предпринимателей, заявив, что не были осведомлены о недавних изменениях. Казалось бы, такое себе оправдание: незнание законов не освобождает от ответственности. Тем не менее, Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК приступил к проверке законности действий инспекторов.

На фоне всего этого и прозвучала мысль (от региональной Палаты предпринимателей), что, может, стоит вернуть прежнюю норму в 50 разрешенных кубов.

Не станем гадать, какая у истории будет развязка. Но чисто юридически шансы на возвращение ясных (и рациональных) прежних норм есть. Дело в том, что положения статьи 45 нового ВК (посвященной специальному водопользованию взамен старой, выше процитированной статьи 66 прежнего ВК) противоречивы.

Начнем с того, что частично исключение на бесплатное пользование подземными водами сохраняется и новом ВК:

"К специальному водопользованию не относятся... забор водных ресурсов при использовании шахтных, трубчатых фильтровых колодцев, каптажных сооружений из первого от поверхности водоносного горизонта, не используемых для централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов". Пп. 1) пункта 3 статьи 45 Водного кодекса

Как видим, только формулировка чуть другая. И нет слов о допустимом лимите в 50 кубических метров.

Однако уже двумя абзацами ниже, в пп. 4) пункта 3 статьи 45 ВК указывается, что к специальному водопользованию не относится также "забор воды из водных объектов в объеме до 5 кубических метров в сутки при нецентрализованном питьевом водоснабжении населенных пунктов".

К водным объектам, между прочим, относятся не только поверхностные, но и подземные воды: гидрогеологические бассейны; месторождения, водоносные горизонты, родники. И тогда, получается, что прежнюю норму, изложенную ранее в одном подпункте, просто разбили на два, к тому же снизив лимит в 10 раз.

С другой стороны, еще в одном месте (в абзаце 3 пп. 2) пункта 5 всё той же статьи 45 ВК) уточняется, что условием для выдачи разрешения на специальное водопользование является забор подземных вод свыше 50 кубов в сутки.

Тогда, выходит, при заборе меньшего объема воды (5 кубов – из поверхностных источников, 50 – из подземных) разрешение не нужно?

Наведение порядка в сфере водопользования – это одно. Но зачем плодить смыслы? И как, действительно, крестьянину разобраться, нарушает он закон или нет, поливая сад-огород?

Так что причина для прокурорской проверки имеется. А главное, есть она и для наведения порядка уже в самих положениях Водного кодекса.