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Общество

Когда планируют начать использовать аэромобили в Казахстане

Аэромобили, Казахстан, когда появятся, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 13:17 Фото: pixabay
Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции после заседания правительства 4 февраля 2025 года рассказал, как будет законодательно регулироваться беспилотный транспорт в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, когда все-таки в Казахстане могут появиться беспилотные такси, а также, как это будет регулироваться законом.

Министр подчеркнул, что для введения беспилотных автомобилей в эксплуатацию сейчас нет законодательных ограничений.

"Законодательную поправку о том, кто будет нести ответственность в случае ДТП, мы не разрабатываем. Сегодня поступило предложение от МЦРИАП изучить, как другие страны формируют нормативную базу. Мы рассмотрим этот вопрос. По мере развития беспилотных автомобилей и их использования на территории Республики Казахстан можете быть уверены, что законодательную базу мы подготовим", – озвучил Карабаев.

По его словам, в настоящее время больше обсуждают мобильные перевозки от аэропорта до города Алатау с использованием аэромобиля.

"Это бесшумные вертолеты, работающие на водородной основе, с вместимостью до пяти пассажиров. Подобные технологии активно развивают южнокорейские и американские компании. Одна из казахстанских компаний также проявила интерес к участию в развитии аэромобильной отрасли. Сейчас мы прорабатываем возможность пилотного применения этой технологии в Казахстане. Первый этап – маршрут от Алматы до города Алатау. Такой вопрос прорабыватываем с казахстанскими предпринимателями", – рассказал министр.

Он подчеркнул, что пилотный запуск запланирован на 2026 год.

Ранее стало известно, что в Казахстане инициируют программу по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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