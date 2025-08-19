#АЭС в Казахстане
Общество

Глава Минтранспорта высказался о переходе на национальный мессенджер

Фото: pexels
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал переход на национальный мессенджер Aitu, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, ознакомился ли министр с мессенджером Aitu, на который должны перейти все чиновники до 15 сентября по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова.

"Если персонально про мой опыт говорить, то я с Aitu давно работаю, потому что компания BTS, которая его разработала, является одним из сопартнеров цифровизации КТЖ. Они и аудит проводят, и работают с нами. В качестве самого мессенджера мы начали уже работать на нем. Поэтому сегодняшние сообщения в общие правительственные чаты поступают на этой платформе", – рассказал Нурлан Сауранбаев.

Также журналисты узнали, насколько удобен мессенджер и есть ли в нем весь функционал для работы госорганов. Министр отметил, что проблем с переходом на другой мессенджер нет, но необходимо привыкнуть, потому что уже привыкли работать в WhatsApp.

Представители СМИ также спросили у Нурлана Сауранбаева, означает ли это, что теперь у главы Минтранспорта два мессенджера – один для семьи и второй для работы.

"Мы – чиновники, у нас гораздо больше мессенджеров. Всегда ищем дополнительные платформы. С китайцами работаем по одной системе, с арабами – по другой, потому что у них остальные не функционируют. Поэтому приходится использовать 3-4 мессенджера, чтобы работать с той или иной страной", – заявил министр.

11 августа 2025 года на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перейти на национальный мессенджер.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
