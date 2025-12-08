Ужесточить контроль за ценами на авиабилеты обещает депутат

Депутат Мажилиса Мурат Абенов 8 декабря 2025 года в прямом эфире рассказал о намерении ужесточить контроль за деятельностью авиакомпаний в части регулирования цен на билеты, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, часть мер прописана в законопроекте "О защите прав потребителей".

"Раньше авиацию вообще запрещали проверять, даже по жалобам. Мы вернули контроль за авиацией и передали его Комитету гражданской авиации. Раньше говорили, что есть Предпринимательский кодекс, нельзя авиацию проверять. Это лоббисты пробили. Мы вернули проверку. Потому что над железной дорогой есть проверка, почему над авиацией нет? Мы вернули проверку, и теперь будем проверять. Потом невозвратные билеты полностью убрали. Раньше было, что он может себе оставить 30%, мы опустили эту планку до 10%. То есть не больше 10% должна забирать авиакомпания. Это мы вписали", – сказал Абенов.

Он заверил, что теперь контроль будет более жесткий.

"Мы теперь будем работать над штрафами, чтобы они выплачивали нормальные штрафы за некачественно оказанные или невовремя оказанные услуги. Я думаю, что очень высокие цены, на лоукостеры в том числе. Вот в Кызылорду нет обычных рейсов, только лоукостер. Но его цена – 40 тыс. тенге. В Европе лоукостеры – это по нашим деньгам около 10-12 тыс. тенге стоит, а у нас 40 тыс. То есть получается, что нас обманывают. Мы вот сейчас закон примем и дальше будем работать. Сейчас дождемся, когда закон примут, потом будем ужесточать требования", – пообещал он.

Ранее мы писали, что многим казахстанцам приходится отказываться от перелетов. Люди вынуждены отменять путешествия из-за подорожания авиабилетов.