Почему на границе с Узбекистаном застряли тысячи груженых вагонов

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 9 декабря 2025 года рассказал, почему тысячи вагонов застряли на границе Казахстана и Узбекистана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что застряли 11 тыс. вагонов с зерном. Они поинтересовались, почему такое произошло в самый разгар экспортного сезона.

"Произошло несколько ситуаций. Есть сезонная погрузка, в этот момент идет все: уголь, ГСМ, зерно. Все это дает такую ситуацию. Но в целом на стыке между Узбекистаном и Казахстаном мы раньше пропускали 24 поезда, и этого хватало. Но теперь мы этот показатель повысили до 35 в этом году. Это что такое? Во-первых, изменилась география. Афганистан начал закупать продукты и товары из России и Казахстана. Ранее Узбекистан был всегда конечной точкой потребления, и вот этих 24 поездов ему хватало. Сегодня он 35 перерабатывает и не успевает", – заявил в ответ Нурлан Сауранбаев.

По его словам, Узбекистан не привык к этим оборотам и ему тяжело.

"У них локомотивов не хватает и так далее. Возникают какие-то вопросы. Они вкладывают большие деньги в инфраструктуру, они тоже развиваются... Руководство КТЖ съездило туда, они эти вопросы решили. И если, например, буквально три дня назад у нас было почти 11,5, то сегодня ниже – 8 уже уходит. Уже ситуация улучшается, прием увеличился. Никаких у нас вопросов нет, и узбекские железнодорожники тоже молодцы. Просто вот таким валом это (грузоперевозки. – Прим. ред.) пришло, в Афганистан через нас и через Узбекистан", – подчеркнул глава Минтранспорта.

6 декабря 2025 года сообщалось, что на станции Шенгелды на юге страны все приемо-отправочные пути заполнены вагонами – они стоят буквально стеной. Почти такая же ситуация на станциях Жылга и Дарбаза. В сторону Узбекистана встали более 11 тыс. вагонов. Большинство из них с зерном и ждут разрешения на отправку.