На юге Казахстана тысячи груженых вагонов застряли на границе с Узбекистаном

На юге страны около 11 тыс. груженых вагонов скопились на границе с Узбекистаном. Большинство из них с зерном, сообщает Zakon.kz.

На станции Шенгелды все приемо-отправочные пути заполнены вагонами – они стоят буквально стеной. Почти такая же ситуация на станциях Жылга и Дарбаза. В сторону Узбекистана встали более 11 тыс. вагонов. Все ждут разрешения на отправку, передает телеканал "24kz".

"На нашей станции "Дарбаза" поезда не должны задерживаться, их нужно отправлять дальше. Но из-за того, что станция "Сарыагаш" не принимает составы, нам сбрасывают все поезда сюда. Мы вынуждены нанимать охрану, сами тоже следим за грузами. Среди них есть транзитные. За просрочку предусмотрены штрафы, и ответственность ложится на нас", – рассказал руководитель станции "Дарбаза" Габит Суюнов.

Некоторые составы простаивают по пять-шесть суток. В национальной компании "Қазақстан темір жолы" объяснили, что узбекская железная дорога в последние недели медленно принимает поезда, идущие в направлении станции "Сарыагаш".

Чтобы ускорить движение, КТЖ выделила Узбекистану свои локомотивы. Журналистам показали, как работает станция "Сарыагаш" в условиях повышенной нагрузки: операции ускорены, обработка идет круглосуточно, чтобы вагоны не скапливались.

Без улучшения инфраструктуры, отмечают специалисты, исправить ситуацию будет сложно. По поручению президента Токаева, в Туркестанской области строят новые железнодорожные пути, которые позволят разгрузить станцию "Сарыагаш" на 40%.

По данным филиала шымкентского отделения, грузовые перевозки на юге страны в ближайшее время заработают в привычном ритме.

На днях по поручению главы государства, из резерва правительства на модернизацию инфраструктуры водоснабжения области Улытау выделено 1,8 млрд тенге.