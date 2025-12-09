#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Общество

Как водители обманывают камеры на трассах, рассказал глава Минтранспорта

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 18:50 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 9 декабря 2025 года рассказал, на что идут водители, чтобы не платить штрафы за превышение скорости, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Сауранбаев напомнил, что в Казахстане введено понятие "средняя скорость" и установлены камеры на трассах. Эти меры, по его словам, направлены на снижение аварийности на дорогах, но не все соблюдают их.

"Мы не можем по всей дороге поставить камеры – это требует значительных вложений. Мы что делаем? Ставим камеру в начале и конце пути, а расстояние между ними условно 400 км. Он должен ехать со скоростью 100 км в час и проехать это расстояние за четыре часа, если он быстрее преодолеет это расстояние, то придет штраф. Но что делают наши люди? Они выезжают и едут на скорости 140 и 150 км в час и стоят под камерой (во въезде. – Прим. ред.) – курят, отдыхают", – сетует министр.

Для решения проблемы, по его данным, предлагается установить еще одну-две камеры на середине пути.

"Но все зависит от человека ведь. В Германии же нет ограничения скорости. Человек сам дисциплину соблюдает. А погибшие у нас – сами выезжают на встречку, по восемь человек едут, не меняют шины – они все "лысые" (имеется в виду без шипов. – Прим. ред.), а у нас везде почти выпал снег. И в итоге крайним оказывается в случае аварии "КазАвтоЖол". Качество дорог улучшается, но водители начинают лихачить, и в итоге происходят аварии", – заявил глава Минтранспорта.

Ранее председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев сообщил, что на некоторых участках платных дорог в Казахстане не будут требовать оплату. Это связано с дефектами дорожного полотна.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Глава Минтранспорта считает цены на авиабилеты лоукостеров нормальными
16:20, Сегодня
Глава Минтранспорта считает цены на авиабилеты лоукостеров нормальными
В Минтранспорта планируют запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году
12:50, Сегодня
В Минтранспорта планируют запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году
Минтранспорта готовится внедрять беспилотные автомобили в Казахстане
11:23, Сегодня
Минтранспорта готовится внедрять беспилотные автомобили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: