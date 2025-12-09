Как водители обманывают камеры на трассах, рассказал глава Минтранспорта

Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 9 декабря 2025 года рассказал, на что идут водители, чтобы не платить штрафы за превышение скорости, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Сауранбаев напомнил, что в Казахстане введено понятие "средняя скорость" и установлены камеры на трассах. Эти меры, по его словам, направлены на снижение аварийности на дорогах, но не все соблюдают их.

"Мы не можем по всей дороге поставить камеры – это требует значительных вложений. Мы что делаем? Ставим камеру в начале и конце пути, а расстояние между ними условно 400 км. Он должен ехать со скоростью 100 км в час и проехать это расстояние за четыре часа, если он быстрее преодолеет это расстояние, то придет штраф. Но что делают наши люди? Они выезжают и едут на скорости 140 и 150 км в час и стоят под камерой (во въезде. – Прим. ред.) – курят, отдыхают", – сетует министр.

Для решения проблемы, по его данным, предлагается установить еще одну-две камеры на середине пути.

"Но все зависит от человека ведь. В Германии же нет ограничения скорости. Человек сам дисциплину соблюдает. А погибшие у нас – сами выезжают на встречку, по восемь человек едут, не меняют шины – они все "лысые" (имеется в виду без шипов. – Прим. ред.), а у нас везде почти выпал снег. И в итоге крайним оказывается в случае аварии "КазАвтоЖол". Качество дорог улучшается, но водители начинают лихачить, и в итоге происходят аварии", – заявил глава Минтранспорта.

Ранее председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев сообщил, что на некоторых участках платных дорог в Казахстане не будут требовать оплату. Это связано с дефектами дорожного полотна.