В Казахстане будут обучать родителей, как взаимодействовать с детьми

Представители Министерства просвещения 5 февраля 2026 года на брифинге в СЦК рассказали о планах по обучению родителей взаимодействию с детьми, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, не свидетельствуют ли продолжающиеся случаи буллинга о неэффективности подхода, при котором ответственность возлагается преимущественно на педагогов, и следует ли усилить требования к родителям.



Вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов отметил, что вопрос является актуальным, и подчеркнул, что социализация и поведенческие модели детей в первую очередь формируются в семье.



"Мы со своей стороны, со стороны Министерства просвещения, организаций образования, принимаем все необходимые меры по воспитанию. В рамках программ "Адал азамат" и "Закон и порядок" планируется ввести дополнительные учебные часы, а также усилить психолого-педагогическую поддержку. В концепции "Дети Казахстана" мы будем теперь отдельно уделять внимание подготовке и разъяснению родителям о необходимости правильного воспитания детей тоже в семье", – озвучил он.

По словам заместителя председателя Комитета по охране прав детей Юлии Овечкиной, концепция "Дети Казахстана" предусматривает отдельный блок по повышению уровня родительской ответственности.

"В рамках этого блока предусмотрено несколько мероприятий, в том числе по масштабированию по всей стране проекта Академии родителей, в рамках которого родителей будут обучать, как взаимодействовать с детьми. И никогда ранее Министерство просвещения не заявляло позицию, что ответственность за воспитание детей лежит исключительно на педагогах. Наоборот, мы всегда говорим, что без этого трио – родитель, педагог и общество – невозможно воспитать достойное поколение. Поэтому все эти принципы заложены в концепции "Дети Казахстана", – дополнила она.

Юлия Овечкина также отметила, что ужесточение наказаний и повышение штрафов для родителей за ненадлежащее воспитание не планируется. По ее мнению, основной акцент должен быть сделан на профилактические и превентивные меры, поскольку наказание – это уже реакция постфактум, когда страдают ребенок, родители и общество в целом. Поэтому, подчеркнула она, усилия всех институтов общества следует направить именно на предупреждение подобных ситуаций.

27 января 2026 года министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова разъяснила подходы и приоритеты реализации концепции "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы.

