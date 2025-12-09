#Казахстан в сравнении
Общество

Стандарты подготовки военных психологов может установить Минобороны

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 16:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос прокомментировал возможность внедрения стандартов для военных психологов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее депутаты Мажилиса порекомендовали принять подзаконный акт Министерства обороны совместно с министерствами здравоохранения, науки и высшего образования, который бы устанавливал стандарты подготовки, аттестации и сертификации военных психологов, а также порядок внедрения современных психодиагностических методик.

"Подготовка, сертификация и аттестация военных психологов силовыми органами проводятся в установленном порядке в соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта образования. Образовательные программы организаций образования разрабатываются государственными органами с учетом специфики основной деятельности. При этом внедряются современные психодиагностические методики, адаптированные под социокультурные условия страны - это методики депрессивного состояния PHQ-9, генерализованного тревожного расстройства GAD-7, шкала субъективного благополучия", - говорится в ответе.

По его словам, вопрос принятия отдельного подзаконного акта будет дополнительно изучен.

Ранее Бектенов поделился планами по совершенствованию законодательства в сфере прохождения воинской службы в Казахстане.

Азамат Сыздыкбаев
