Общество

Новые формы обучения для контрактников разрабатывают в Минобороны

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, военно-морские силы Республики Казахстан, военно-морские силы РК, ВМС РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 19:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о разработке новых форм обучения для военнослужащих контрактной службы, передает корреспондент Zakon.kz.

Обучение разрабатывается в рамках реализации межведомственной программы "Закон и порядок в армии" на 2025-2028 годы.

"Министерством обороны совместно с Министерством науки и высшего образования, силовыми органами разрабатываются типовые программы новых форм активного обучения офицеров и военнослужащих контрактной службы по организации работы с военнослужащими срочной службы. Это лекции-диалоги, семинары, мастер-классы, тренинги, "деловые игры", брейнсторминги. Данные программы будут меняться в зависимости от актуальности факторов, влияющих на службу", – говорится в ответе.

Премьер напомнил, что межведомственная программа "Закон и порядок в армии" на 2025-2028 годы была утверждена решением Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях страны.

Сегодня мы писали, что Минобороны изучит вопрос внедрения стандартов для военных психологов.

Азамат Сыздыкбаев
