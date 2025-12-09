Новые формы обучения для контрактников разрабатывают в Минобороны

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о разработке новых форм обучения для военнослужащих контрактной службы, передает корреспондент Zakon.kz.

Обучение разрабатывается в рамках реализации межведомственной программы "Закон и порядок в армии" на 2025-2028 годы.

"Министерством обороны совместно с Министерством науки и высшего образования, силовыми органами разрабатываются типовые программы новых форм активного обучения офицеров и военнослужащих контрактной службы по организации работы с военнослужащими срочной службы. Это лекции-диалоги, семинары, мастер-классы, тренинги, "деловые игры", брейнсторминги. Данные программы будут меняться в зависимости от актуальности факторов, влияющих на службу", – говорится в ответе.

Премьер напомнил, что межведомственная программа "Закон и порядок в армии" на 2025-2028 годы была утверждена решением Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях страны.

