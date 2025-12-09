"Переживать не о чем": МИД Казахстана о туристах в Таиланде

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров 9 декабря 2025 года озвучил, что на курортах Таиланда отдыхают несколько тысяч наших граждан. Никто из них не обращался за помощью, передает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров отметил, что ежедневно в Таиланд прилетают около 3 тыс. казахстанцев. "Естественно, поскольку это туристы, я не думаю, что они все состоят на консульском учете. На консульском учете от силы 100-150 человек, возможно, даже меньше. Поэтому говорить точное количество граждан мы не можем. Но столкновения, о которых вы говорите, происходят далеко от курортных зон, и нашим гражданам переживать не о чем. Наше посольство в рабочем порядке отслеживает ситуацию, пока все спокойно", – озвучил он. Также он подтвердил, что информации о пострадавших нет. "Курортные зоны расположены в нескольких сотнях, даже тысячах километров от мест столкновения. В этой связи никаких дополнительных рекомендаций нет – если, конечно, кто-то безбашенно не решит лезть в эти джунгли. Хотя наши граждане везде бывают", – дополнил Смадияров. Ранее вооруженные силы Камбоджи перебросили к границе с Таиландом подразделения танков Т-55 и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" на фоне продолжающегося конфликта.

