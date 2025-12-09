#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Общество

"Переживать не о чем": МИД Казахстана о туристах в Таиланде

Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 16:37 Фото: primeminister.kz
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров 9 декабря 2025 года озвучил, что на курортах Таиланда отдыхают несколько тысяч наших граждан. Никто из них не обращался за помощью, передает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров отметил, что ежедневно в Таиланд прилетают около 3 тыс. казахстанцев.

"Естественно, поскольку это туристы, я не думаю, что они все состоят на консульском учете. На консульском учете от силы 100-150 человек, возможно, даже меньше. Поэтому говорить точное количество граждан мы не можем. Но столкновения, о которых вы говорите, происходят далеко от курортных зон, и нашим гражданам переживать не о чем. Наше посольство в рабочем порядке отслеживает ситуацию, пока все спокойно", – озвучил он.

Также он подтвердил, что информации о пострадавших нет.

"Курортные зоны расположены в нескольких сотнях, даже тысячах километров от мест столкновения. В этой связи никаких дополнительных рекомендаций нет – если, конечно, кто-то безбашенно не решит лезть в эти джунгли. Хотя наши граждане везде бывают", – дополнил Смадияров.

Ранее вооруженные силы Камбоджи перебросили к границе с Таиландом подразделения танков Т-55 и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" на фоне продолжающегося конфликта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Казахстан ведет переговоры с ЕС об упрощении получения виз
17:06, Сегодня
Казахстан ведет переговоры с ЕС об упрощении получения виз
Наводнения во Вьетнаме: МИД сообщил, что обращений от казахстанцев не было
17:09, 24 ноября 2025
Наводнения во Вьетнаме: МИД сообщил, что обращений от казахстанцев не было
В МИД Казахстана высказались об отношениях с Ираном
16:41, 23 июня 2025
В МИД Казахстана высказались об отношениях с Ираном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: