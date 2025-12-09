Казахстан ведет переговоры с ЕС об упрощении получения виз

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 9 декабря 2025 года озвучил, что планируется сократить количество необходимых документов для получения виз в Европейский союз, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируется ли возврат уплаченного визового сбора при отказе в выдаче визы в страны Европейского союза.

"Знаете, кажется, во всем мире, даже когда мы выдаем казахстанские визы, если по каким-то причинам идет отказ, средства не возвращаются. Потому что отказ по визе дается без объяснения причин. Та же практика действует не только в ЕС, но и у нас. Поэтому я передам этот вопрос нашим коллегам – пусть обсудят его с европейской стороной, но я не думаю, что на этом делается какой-то акцент. Наш главный акцент, как я отмечал ранее, – сократить количество документов. Сейчас, по моим данным, нужно предоставить от 20 до 30 видов документов, чтобы получить визу в одну из европейских стран", – озвучил Смадияров.

Он отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы их стало значительно меньше, а также над снижением стоимости госпошлины за визу.

"Есть и другие предложения, которые могли бы быть полезны нашим гражданам. Во-первых, это упростит поездки для обычных людей. Во-вторых, бизнес, культурные и другие связи между Казахстаном и Европейским союзом выйдут на новый уровень. Сколько именно документов останется – 10 или 15 – пока конкретики нет. Иногда бывает, что в списке указано 25 документов, вы сдаете 25, а сверху могут запросить еще что-то дополнительно. Это обычная процедура, и не стоит думать, что так делают только европейские страны – так же поступают и американские консулы, и наши, когда за рубежом", – заявил Смадияров.

С 12 октября 2025 года в странах Шенгенской зоны начали действовать новые правила пересечения границы для граждан третьих стран, независимо от наличия безвизового режима с ЕС.