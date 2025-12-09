В МВД сообщили о жутком убийстве подростка в Астане

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в Сенате 9 декабря 2025 года рассказал о преступлении, совершенном против несовершеннолетней в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов отметил, что отдельные субъекты предпринимательства открыто нарушают право реализации продукции в ночное время, включая продажу спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года. "Есть много разных примеров. Последний буквально в Астане. 18 ноября компания молодежи 16 лет уже сняли квартиру, распивали спиртные напитки и после этого совершили жестокое изнасилование и убийство 16-летней девушки. Это буквально в прошлом месяце", – сообщил замглавы МВД. Он вновь поднял вопрос эффективности ограничения реализации спиртной продукции, работы кафе и ресторанов. Материал по теме Сколько сел в области Абай отказались от алкоголя и к чему это привело Ранее Санжар Адилов привел данные криминальной статистики по Казахстану.

