#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Происшествия

В МВД сообщили о жутком убийстве подростка в Астане

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 18:13 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в Сенате 9 декабря 2025 года рассказал о преступлении, совершенном против несовершеннолетней в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов отметил, что отдельные субъекты предпринимательства открыто нарушают право реализации продукции в ночное время, включая продажу спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года.

"Есть много разных примеров. Последний буквально в Астане. 18 ноября компания молодежи 16 лет уже сняли квартиру, распивали спиртные напитки и после этого совершили жестокое изнасилование и убийство 16-летней девушки. Это буквально в прошлом месяце", – сообщил замглавы МВД.

Он вновь поднял вопрос эффективности ограничения реализации спиртной продукции, работы кафе и ресторанов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 18:13
Сколько сел в области Абай отказались от алкоголя и к чему это привело

Ранее Санжар Адилов привел данные криминальной статистики по Казахстану.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Как водители обманывают камеры на трассах, рассказал глава Минтранспорта
18:50, Сегодня
Как водители обманывают камеры на трассах, рассказал глава Минтранспорта
Каждое второе убийство совершено в состоянии алкогольного опьянения – МВД
17:51, Сегодня
Каждое второе убийство совершено в состоянии алкогольного опьянения – МВД
О содержании подростков в колониях за наркопреступления рассказали в МВД
11:58, 19 декабря 2024
О содержании подростков в колониях за наркопреступления рассказали в МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: