В МВД сообщили о жутком убийстве подростка в Астане
Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в Сенате 9 декабря 2025 года рассказал о преступлении, совершенном против несовершеннолетней в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.
Санжар Адилов отметил, что отдельные субъекты предпринимательства открыто нарушают право реализации продукции в ночное время, включая продажу спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года.
"Есть много разных примеров. Последний буквально в Астане. 18 ноября компания молодежи 16 лет уже сняли квартиру, распивали спиртные напитки и после этого совершили жестокое изнасилование и убийство 16-летней девушки. Это буквально в прошлом месяце", – сообщил замглавы МВД.
Он вновь поднял вопрос эффективности ограничения реализации спиртной продукции, работы кафе и ресторанов.
Ранее Санжар Адилов привел данные криминальной статистики по Казахстану.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript