Бесплатное подтверждение квалификации стало доступно для безработных в Казахстане
Так, согласно данным ведомства, на цифровой платформе Национальной системы квалификаций Career Enbek (Career Enbek) доступна возможность получения единоразового ваучера, который позволяет бесплатно пройти процедуру признания профессиональной квалификации.
В 2025 году уже выдано 442 ваучера, 220 человек завершили процедуру признания.
"Чтобы получить данный электронный документ, зарегистрированным безработным лицам необходимо подать заявку в личном кабинете на Career Enbek. К заявке также надо прикрепить копии документов об образовании и подтверждающих трудовую деятельность, далее выбрать желаемую профессию из реестра и центр признания профессиональных квалификаций, который проведет процедуру".Пресс-служба МТСЗН РК
После поступления заявления специалисты карьерного центра проверяют наличие статуса безработного у заявителя и отсутствие ранее выданного ваучера в текущем году.
По итогам проверки в личный кабинет направляется уведомление о предоставлении либо отказе в выдаче ваучера.
В случае положительного решения ваучер автоматически отображается в личном кабинете на Career Enbek и действует в течение установленного срока (45 календарных дней).
В этот период, уточняют в ведомстве, гражданин должен пройти процедуру признания квалификации в выбранном ранее центре признания. Процедура проводится бесплатно, так как расходы покрываются за счет ваучера.
"Единоразовый ваучер предоставляется один раз в год. При непрохождении процедуры в установленный срок ваучер аннулируется. Заявки можно подавать в период с 1 января по 1 ноября".Пресс-служба МТСЗН РК
Ранее в МТСЗН напоминали, что в Казахстане есть платформа, где граждане смогут обучиться новым профессиям бесплатно.