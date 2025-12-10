#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Общество

Бесплатное подтверждение квалификации стало доступно для безработных в Казахстане

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 09:22 Фото: pexels
В Казахстане безработные могут бесплатно подтвердить профессиональные навыки. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства, на цифровой платформе Национальной системы квалификаций Career Enbek (Career Enbek) доступна возможность получения единоразового ваучера, который позволяет бесплатно пройти процедуру признания профессиональной квалификации.

В 2025 году уже выдано 442 ваучера, 220 человек завершили процедуру признания.

"Чтобы получить данный электронный документ, зарегистрированным безработным лицам необходимо подать заявку в личном кабинете на Career Enbek. К заявке также надо прикрепить копии документов об образовании и подтверждающих трудовую деятельность, далее выбрать желаемую профессию из реестра и центр признания профессиональных квалификаций, который проведет процедуру".Пресс-служба МТСЗН РК

После поступления заявления специалисты карьерного центра проверяют наличие статуса безработного у заявителя и отсутствие ранее выданного ваучера в текущем году.

По итогам проверки в личный кабинет направляется уведомление о предоставлении либо отказе в выдаче ваучера.

В случае положительного решения ваучер автоматически отображается в личном кабинете на Career Enbek и действует в течение установленного срока (45 календарных дней).

В этот период, уточняют в ведомстве, гражданин должен пройти процедуру признания квалификации в выбранном ранее центре признания. Процедура проводится бесплатно, так как расходы покрываются за счет ваучера.

"Единоразовый ваучер предоставляется один раз в год. При непрохождении процедуры в установленный срок ваучер аннулируется. Заявки можно подавать в период с 1 января по 1 ноября".Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее в МТСЗН напоминали, что в Казахстане есть платформа, где граждане смогут обучиться новым профессиям бесплатно.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
