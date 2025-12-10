Сертификаты, скидки, акции – вернуть можно все: что продавцы скрывают о наших правах

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции в преддверии праздников напомнил казахстанским потребителям их права на возврат или обмен купленных товаров, работ, услуг, сообщает Zakon.kz.

Знайте свои основные права

Право на надлежащее качество: потребитель имеет право на приобретение товара (работы, услуги) надлежащего качества.

Право на свободный выбор: не допускается принуждение к заключению договора.

Право на обмен или возврат товара: потребитель имеет право на обмен или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества.

Право на возмещение убытков: потребитель имеет право на возмещение в полном объеме убытков (вреда), причиненных их жизни, здоровью и (или) имуществу вследствие недостатков товара (работы, услуги).

Право на получение документов: потребитель имеет право на получение у продавца (изготовителя, исполнителя) документа, подтверждающего факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), или договора, заключенного при приобретении товара (выполнении работы, оказании услуги).

Сохраняйте документы

Всегда требуйте и сохраняйте: кассовые и товарные чеки, квитанции, накладные, гарантийные талоны, договоры и другие документы, подтверждающие факт покупки или заказа услуги. Это ваше основное доказательство в случае возникновения спора.

Действия при покупке некачественного товара (или ненадлежащем оказании услуги)

Если вам продали товар ненадлежащего качества (и его недостатки не были оговорены продавцом), вы вправе по своему выбору потребовать:

соразмерно уменьшить покупную цену;

безвозмездно устранить недостатки товара (ремонт);

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

заменить на товар аналогичной марки (модели, артикула);

замену на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

расторжение договора и возврат уплаченной за товар суммы.

"В случае с услугами/работами вы можете назначить новый срок, поручить выполнение третьим лицам с возмещением расходов, потребовать уменьшения цены или расторгнуть договор", – добавили в комитете.

Пошаговая инструкция по защите прав

Фото: Комитет по защите прав потребителей

Важные моменты

Несоответствие цен

Если цена на ценнике/витрине отличается от цены на кассе, вы имеете право приобрести товар по цене, указанной на витрине.

Срок возврата/обмена

Вы вправе обменять или вернуть товар надлежащего качества (не подошел по форме, габариту, фасону, расцветке, размеру, комплектации) в течение 14 дней с момента покупки, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, и есть документ, подтверждающий покупку.

За исключением:

лекарственных средств и медицинских изделий; нательного белья; чулочно-носочных изделий; животных и растений; метражных товаров, а именно тканей из волокон всех видов, трикотажного и гардинного полотна, меха искусственного, ковровых изделий, нетканых материалов, лент, кружева, тесьмы, проводов, шнуров, кабелей, линолеума, багета, пленки, клеенки; абонентского устройства сотовой связи.

Акционные товары и товары в рассрочку

"Дополнительно хотим обратить внимание потребителей, что согласно закону "О защите прав потребителей", акционные товары и товары, реализованные в рассрочку, подлежат возврату и обмену наравне с обычными при условии соблюдения общих требований, поскольку сам договор рассрочки (или банковского займа) является способом оплаты, но не изменяет ваших прав как потребителя", – объяснили в комитете.

1. Товар надлежащего качества (не подошел)

Вы имеете право обменять или вернуть непродовольственный товар, который не был в употреблении, не подошел по размеру, форме, габариту, фасону, расцветке или комплектации, в течение 14 календарных дней с момента покупки.

Условия:

– Сохранен товарный вид и потребительские свойства.

– Сохранены пломбы, ярлыки.

– Имеется документ, подтверждающий факт приобретения (чек, договор).

Важно! Продавец не вправе указывать, что акционные товары возврату или обмену не подлежат. Такое условие является недействительным, если не попадает под исключения, установленные законодательством.

2. Товар ненадлежащего качества (брак)

Если товар оказался некачественным (бракованным), вы вправе предъявить требования, установленные законом (ремонт, замена, возврат денег), независимо от того, была ли на него скидка.

Исключение: если недостатки товара были заранее оговорены продавцом (например, товар продавался с уценкой из-за конкретного дефекта, о котором вас предупредили), то на этот конкретный дефект вы не сможете ссылаться.

Правовая природа сертификата

Сертификат = Предоплата. Подарочный сертификат рассматривается как аванс (предварительная оплата) за товары или услуги, которые будут предоставлены в будущем. Фактически, покупка сертификата – это заключение договора купли-продажи с условием предоплаты.

Возврат = Расторжение договора. Возврат неиспользованного сертификата является расторжением договора купли-продажи, оказания услуг, выполнения работ.

Условия возврата неиспользованного сертификата

Поскольку сертификат является предоплатой за неоказанную услугу или непереданный товар, потребитель имеет право на его возврат.

"Согласно статье 686 Гражданского кодекса, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств. Если товар/услуга по сертификату еще не были предоставлены, продавец несет минимальные или нулевые расходы и обязан вернуть всю сумму", – объяснили в комитете.

Срок действия сертификата и его возврат

Ограничение сроков незаконно. Установление продавцом жестких ограничений по срокам использования сертификата (например, 3, 6 или 12 месяцев) и отказ в возврате денег по истечении этого срока неправомерны в соответствии с требованиями статьи 8-1 Закона "О защите прав потребителей".

Ограничение сроков незаконно. Установление продавцом жестких ограничений по срокам использования сертификата (например, 3, 6 или 12 месяцев) и отказ в возврате денег по истечении этого срока неправомерны в соответствии с требованиями статьи 8-1 Закона "О защите прав потребителей".

Фактический срок. Согласно правилам внутренней торговли, подарочные сертификаты имеют срок действия до трех лет (за исключением сертификатов, распространяемых бесплатно). Однако даже по истечении этого срока, если товар или услуга не были предоставлены, продавец обязан вернуть деньги, поскольку он получил предоплату, не выполнив обязательств.

Частичное использование сертификата

Право на остаток. Если вы использовали сертификат только частично (например, купили товар на 3000 тенге при номинале 5000 тенге), продавец обязан либо предоставить возможность использовать остаток суммы в дальнейшем, либо вернуть остаток денежных средств по требованию потребителя.

Право на остаток. Если вы использовали сертификат только частично (например, купили товар на 3000 тенге при номинале 5000 тенге), продавец обязан либо предоставить возможность использовать остаток суммы в дальнейшем, либо вернуть остаток денежных средств по требованию потребителя.

Правила внутренней торговли подтверждают: остаток суммы от подарочного сертификата возвращается по требованию предъявителя. То есть, в случае частичного использования подарочного сертификата подарочный сертификат с остатком суммы продолжает свое действие до окончания трехлетнего срока действия или остаток суммы от подарочного сертификата возвращается по требованию предъявителя подарочного сертификата на указанные им реквизиты.

Что делать, если продавец отказывает?

Многие магазины продолжают указывать на сертификатах "Обмену и возврату не подлежит". Эта надпись не имеет юридической силы.