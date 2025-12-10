Грубейшее нарушение: в Минобороны прокомментировали смерть срочника от огнестрела

Фото: Министерство обороны РК

Заместитель министра обороны Каныш Абубакиров 10 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал смерть солдата в области Жетысу, которая случилась 23 сентября текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

Солдат погиб от огнестрельного ранения. "Это было грубейшее нарушение мер безопасности. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, правоохранительные органы сейчас проводят расследование. Я уверен, что командиры или другие люди, допустившие такое, будут наказаны", – сказал Абубакиров. 23 сентября на занятиях по боевой подготовке в Жетысуском гарнизоне произошла трагедия – погиб солдат срочной службы.

