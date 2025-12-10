#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Общество

Грубейшее нарушение: в Минобороны прокомментировали смерть срочника от огнестрела

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 12:12 Фото: Министерство обороны РК
Заместитель министра обороны Каныш Абубакиров 10 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал смерть солдата в области Жетысу, которая случилась 23 сентября текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

Солдат погиб от огнестрельного ранения.

"Это было грубейшее нарушение мер безопасности. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, правоохранительные органы сейчас проводят расследование. Я уверен, что командиры или другие люди, допустившие такое, будут наказаны", – сказал Абубакиров.

23 сентября на занятиях по боевой подготовке в Жетысуском гарнизоне произошла трагедия – погиб солдат срочной службы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В Минобороны рассказали об итогах встречи с матерями погибших солдат
11:43, Сегодня
В Минобороны рассказали об итогах встречи с матерями погибших солдат
Психологи помогли Минобороны определить 700 молодых людей, не готовых к армии
11:29, Сегодня
Психологи помогли Минобороны определить 700 молодых людей, не готовых к армии
С рабочего места в армию: в Минобороны рассказали, когда могут задержать
11:44, Сегодня
С рабочего места в армию: в Минобороны рассказали, когда могут задержать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: