Общество

Психологи помогли Минобороны определить 700 молодых людей, не готовых к армии

Солдат, солдаты, военнообязанный, военнообязанные, призыв на срочную воинскую службу, срочная военная служба, армия, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 11:29 Фото: Дмитрий Дегтярев
Заместитель министра обороны Каныш Абубакиров 10 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о проводимой работе по улучшению ситуации в армии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что по всем установленным нарушениям проводится большая работа.

"Частью этой работы является установка видеокамер, это почти повсеместно у нас имеется. Далее – это работа с психологами. В этом году во время призыва мы с местными психологами еще до призыва определили более 700 молодых людей, которые не готовы к армии. С ними работали психологи, вы сами знаете – молодежь не хочет выходить из зоны комфорта", – сказал Абубакиров.

Замминистра признал, что армия многих пугает.

"Но я знаю столько примеров, когда молодой человек, прибывая в армию, сначала боится, а потом остается дальше служить, поступает в военные институты, становится офицером", – добавил он.

Ранее мы писали, что Минобороны может законодательно установить стандарты подготовки военных психологов.

Азамат Сыздыкбаев
