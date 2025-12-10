Психологи помогли Минобороны определить 700 молодых людей, не готовых к армии

Фото: Дмитрий Дегтярев

Заместитель министра обороны Каныш Абубакиров 10 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о проводимой работе по улучшению ситуации в армии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что по всем установленным нарушениям проводится большая работа. "Частью этой работы является установка видеокамер, это почти повсеместно у нас имеется. Далее – это работа с психологами. В этом году во время призыва мы с местными психологами еще до призыва определили более 700 молодых людей, которые не готовы к армии. С ними работали психологи, вы сами знаете – молодежь не хочет выходить из зоны комфорта", – сказал Абубакиров. Замминистра признал, что армия многих пугает. "Но я знаю столько примеров, когда молодой человек, прибывая в армию, сначала боится, а потом остается дальше служить, поступает в военные институты, становится офицером", – добавил он. Ранее мы писали, что Минобороны может законодательно установить стандарты подготовки военных психологов.

