#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

В МВД прокомментировали смерть фельдшера в Астане

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:45 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Санжар Адилов 17 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал дело об обрушении обшивки стены дома в Астане, в результате чего погибла фельдшер, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что уже возбуждено два уголовных дела – по факту недоброкачественного строительства и оказания услуг, которые поставили под угрозу жизнь людей.

"В данном случае погибла фельдшер. Сейчас в производстве экспертов Министерства юстиции ряд судебных экспертиз по этому уголовному делу, ожидаем результаты. И акиматом Астаны совместно с профильным министерством проводится специальное расследование. Мы тоже на днях ожидаем получение акта, в обязательном порядке дадим информацию по этому уголовному делу", – дополнил он.

Журналисты уточнили, проводилась ли проверка действий спасателей.

"По действиям спасателей мы правовую оценку не давали, потому что спасатели действовали строго в соответствии со своими приказами и нормативно-правовыми актами", – ответил Санжар Адилов.

8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Под завалами оказались 5 человек, их всех обнаружили и спасли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
МВД о ДТП с участием супруги и сына Шавката Рахмонова: Осталась последняя экспертиза
13:11, Сегодня
МВД о ДТП с участием супруги и сына Шавката Рахмонова: Осталась последняя экспертиза
В МВД прокомментировали введение новых ужесточений для самокатчиков
17:55, 26 ноября 2025
В МВД прокомментировали введение новых ужесточений для самокатчиков
Падение фасада на людей в Астане: состояние фельдшера остается тяжелым
10:18, 12 ноября 2025
Падение фасада на людей в Астане: состояние фельдшера остается тяжелым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: