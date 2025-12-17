В МВД прокомментировали смерть фельдшера в Астане

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Санжар Адилов 17 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал дело об обрушении обшивки стены дома в Астане, в результате чего погибла фельдшер, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что уже возбуждено два уголовных дела – по факту недоброкачественного строительства и оказания услуг, которые поставили под угрозу жизнь людей.

"В данном случае погибла фельдшер. Сейчас в производстве экспертов Министерства юстиции ряд судебных экспертиз по этому уголовному делу, ожидаем результаты. И акиматом Астаны совместно с профильным министерством проводится специальное расследование. Мы тоже на днях ожидаем получение акта, в обязательном порядке дадим информацию по этому уголовному делу", – дополнил он.

Журналисты уточнили, проводилась ли проверка действий спасателей.

"По действиям спасателей мы правовую оценку не давали, потому что спасатели действовали строго в соответствии со своими приказами и нормативно-правовыми актами", – ответил Санжар Адилов.

8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Под завалами оказались 5 человек, их всех обнаружили и спасли.