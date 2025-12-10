В Минобороны рассказали об итогах встречи с матерями погибших солдат
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель министра обороны Каныш Абубакиров 10 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о встрече с матерями погибших солдат, передает корреспондент Zakon.kz.
Он заверил, что вопросу гибели солдат в Минобороны уделяется большое внимание.
"Мы в Министерстве обороны с большим уважением относимся к матерям наших солдат. Каждая смерть для нас – это очень тяжело, мы это принимаем близко к сердцу, потому что командир – отец солдата. И сегодня работа дальше продолжается. На местах командиры воинских частей, сам коллектив, мы оказываем внимание тем, кого мы потеряли. Это тяжелая утрата не только для семей, но и для нас тоже", – сказал Абубакиров.
На вопрос о том, чем завершились переговоры с матерями погибших солдат, он ответил следующее:
"С каждой матерью мы индивидуально побеседовали. В каждом направлении работа проводится не только нами, но и со всеми госорганами".
А официальный представитель ведомства Руслан Жангулин добавил, что сейчас прокуратура проводит проверку по всем фактам и позже даст им правовую оценку.
Ранее о задержании матерей погибших солдат высказался другой заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript