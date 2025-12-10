Какие выплаты предусмотрены для кандасов из Монголии

Исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 10 декабря 2025 года в Мажилисе озвучила, сколько выплатят кандасам, прибывшим из Монголии, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Ажар Сагандыкова уточнила, сколько граждан Казахстана и Монголии переселились друг к другу, какие преимущества соглашение даст кандасам и сколько дополнительных средств потребуется из бюджета на его реализацию.

"По данным министерства внутренних дел, на территории Казахстана проживают порядка 6600 граждан, переехавших на постоянное место жительства из Монголии. В том числе 6100 – это этнические репатрианты, вернувшиеся на историческую родину. При этом, по данным из информационных систем министерства труда, назначенных пенсионных выплат, включая граждан, вернувшихся на историческую родину, на сегодняшний день – 1800. При вступлении в действие данного соглашения перерасчет трудового стажа затронет порядка 400 таких граждан", – сказала Виктория Шегай.

По ее словами, дополнительных средств из республиканского бюджета не потребуется, потому что эти средства уже заложены.

"Что касается преимуществ, которые будут иметь, в том числе кандасы, переехавшие в Республику Казахстан на постоянное место жительства, то если ранее Социальным кодексом предусматривался только учет непосредственно трудового стажа, выработанного в стране выбытия, то в рамках данного соглашения для кандасов, переехавших из Монголии, будет предусмотрен зачет иных видов стажа. Как вы видели, это стаж воинской службы и стаж обучения в высших учебных и специальных технических организациях образования", – заявила она.

Ранее стало известно, что Монголия и Казахстан будут взаимно учитывать стаж для пенсионных выплат.