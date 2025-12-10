#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Общество

Какие выплаты предусмотрены для кандасов из Монголии

Флаги Монголии и Казахстана, Монголия и Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 12:16 Фото: senate.parlam.kz
Исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 10 декабря 2025 года в Мажилисе озвучила, сколько выплатят кандасам, прибывшим из Монголии, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Ажар Сагандыкова уточнила, сколько граждан Казахстана и Монголии переселились друг к другу, какие преимущества соглашение даст кандасам и сколько дополнительных средств потребуется из бюджета на его реализацию.

"По данным министерства внутренних дел, на территории Казахстана проживают порядка 6600 граждан, переехавших на постоянное место жительства из Монголии. В том числе 6100 – это этнические репатрианты, вернувшиеся на историческую родину. При этом, по данным из информационных систем министерства труда, назначенных пенсионных выплат, включая граждан, вернувшихся на историческую родину, на сегодняшний день – 1800. При вступлении в действие данного соглашения перерасчет трудового стажа затронет порядка 400 таких граждан", – сказала Виктория Шегай.

По ее словами, дополнительных средств из республиканского бюджета не потребуется, потому что эти средства уже заложены.

"Что касается преимуществ, которые будут иметь, в том числе кандасы, переехавшие в Республику Казахстан на постоянное место жительства, то если ранее Социальным кодексом предусматривался только учет непосредственно трудового стажа, выработанного в стране выбытия, то в рамках данного соглашения для кандасов, переехавших из Монголии, будет предусмотрен зачет иных видов стажа. Как вы видели, это стаж воинской службы и стаж обучения в высших учебных и специальных технических организациях образования", – заявила она.

Ранее стало известно, что Монголия и Казахстан будут взаимно учитывать стаж для пенсионных выплат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Из каких государств в Казахстан прибыли кандасы
08:42, 25 августа 2025
Из каких государств в Казахстан прибыли кандасы
Девочка потеряла ноги в ДТП с автобусом: какие пособия положены ее семье
12:51, 10 июня 2025
Девочка потеряла ноги в ДТП с автобусом: какие пособия положены ее семье
Присвоение статуса кандаса: внесены изменения в правила
15:24, 16 октября 2025
Присвоение статуса кандаса: внесены изменения в правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: