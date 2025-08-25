Из каких государств в Казахстан прибыли кандасы

25 августа в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали о странах, из которых в 2025 году в Казахстан прибыли кандасы, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8 051 этнический казах, передает пресс-служба ведомства. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 156,1 тыс. этнических казахов.

"44,2% кандасов, прибывших в Казахстан с начала этого года, являются выходцами из Узбекистана, 43,2% – из КНР, 5% – из Туркменистана, 2,7% – из Монголии, 2,4% – из России и 2,5% – из других стран", – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 августа 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,1%, из них несовершеннолетние – 31,8% и пенсионеры – 9,1%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования:

15,7% имеют высшее образование;

28,1% среднее специальное образование;

53,5% общее среднее образование;

2,7% не имеют образования.

"Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 августа 2025 года в регионы расселения переселено 1 286 кандасов", – передает ведомство.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

С начала года различные меры поддержки были оказаны 563 кандасам. В частности, 221 человек был трудоустроен на постоянную работу.

"Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы", – следует из сообщения министерства.

К примеру, внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4,56 млн тенге на семью.

