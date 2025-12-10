Приглашать в Казахстан больше трудовых мигрантов призывает депутат

Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев 10 декабря 2025 года в своем депутатском запросе заявил о необходимости увеличения количества квот для трудовых мигрантов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, в трудовой сфере Казахстана складываются серьезные изменения, которые требуют системного реагирования со стороны государства и смены подходов регулировании.

"Наблюдается ежегодный рост количества юридических лиц в среднем на 4,5%. Так, за последние десять лет (2015-2024 гг.) их количество увеличилось с 360 тыс. до 536 тысяч (на 175 954 единиц, или 48,8%). При этом надо отметить, что основной рост происходит за счет МСБ, их количество каждый год стабильно увеличивается в среднем на 4,6%. В целом, это позитивная тенденция, однако такие быстрые темпы вызывают сомнения в том, что МСБ обеспечен качественными постоянными рабочими местами", – сказал Барлыбаев.

Он напомнил, что государство запускает крупные инфраструктурные проекты – строительство ТЭЦ, трех АЭС, развитие зеленой энергетики, развитие ЖКХ и транспортной сети. Быстрая реализация проектов потребует тысяч специалистов, и, как считает депутат, местных ресурсов может не хватить.

"Согласно прогнозам АО "Центр развития трудовых ресурсов", в период с 2025 по 2035 год совокупный спрос на наемных работников оценивается в 3 млн человек в базовом сценарии. Из них 813 тыс. человек приходится на рабочие кадры. Наибольшая потребность ожидается в промышленности и строительстве. Вместе с тем уровень зарплат в Казахстане остается наивысшим среди стран Центральной Азии и значительно превышает средние показатели по региону. Сегодня в Казахстане достаточно рабочих мест, особенно в сфере услуг, строительстве и сельском хозяйстве. При этом мы наблюдаем глобальную тенденцию стран Европы и России к закрытию границ и усилению протекционизма, а также ужесточения правил въезда. Мы считаем, что на фоне массового оттока трудовых мигрантов из соседних стран Казахстану необходимо привлечь трудовых мигрантов из братских центральноазиатских республик", – отметил Барлыбаев.

Для этого он предложил:

смягчить условия для иностранной рабочей силы с соблюдением трудовых прав и доступа ко всем необходимым социальным услугам, в то же время закрепить ответственность за приглашенного трудового мигранта за работодателем;

увеличить количество и упростить получение квот на привлечение трудовых мигрантов в отраслях, где имеется дефицит рабочей силы;

ввести дополнительный налог на трудовых мигрантов и регулировать их количество за счет повышения и снижения налога.

