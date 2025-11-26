Переселение внутренних мигрантов и кандасов для повышения мобильности рабочей силы: внесены изменения

Приказом Минтруда от 14 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется понятие "переселенец" – внутренний мигрант, переселившийся в регионы, определенные правительством РК.

Указывается, что для включения в региональную квоту приема переселенцев граждане РК из числа лиц, ищущих работу или безработных (зарегистрированных), имеющих на момент подачи заявления постоянную регистрацию не менее одного года по месту жительства в регионе, а также срока, предусмотренного подпунктом 4 пункта 12 Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, подают в государственную корпорацию "Правительство для граждан" либо посредством объекта информатизации: портала "Migration.enbek.kz" или веб-портала "электронного правительства" заявление о включении в региональную квоту приема переселенцев с приложением документов.

Государственная корпорация в день поступления заявления и документов заявителя направляет их услугодателю посредством шлюза "электронного правительства".

Специалист государственной корпорации, принявший заявление, обеспечивает качество воспроизведения электронных копий документов и их соответствия оригиналам, представленных заявителем в соответствии с перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, удостоверяет посредством своего ЭЦП, после чего оригиналы документов возвращает заявителю.

При обращении через государственную корпорацию в случае представления неполного пакета документов, а также документов с истекшим сроком действия специалист госкорпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов.

Специалистом государственной корпорации, принявшим заявление, заявителю вручается уведомление о принятии заявления на включение в региональную квоту приема переселенцев.

Заявления, поданные через веб-портал, подписываются или заверяются ЭЦП заявителя.

При подаче заявления посредством портала "Migration.enbek.kz" или веб-портала в "личном кабинете" обратившегося отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Заявления поступают в карьерные центры регионов посредством АИС "Рынок труда".

Карьерные центры регионов в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления, направляют заявления претендентов услугодателю.

При представлении полного пакета документов заявитель получает уведомление о принятии заявления на включение в региональную квоту приема переселенцев.

Услугодатель в течение двух рабочих дней уведомляет обратившегося об отказе в приеме заявления для включения в региональную квоту приема переселенцев посредством портала "Migration.enbek.kz" либо веб-портала и выдает расписку об отказе в приеме документов в случаях представления услугополучателем:

неполного пакета документов;

документов с истекшим сроком действия, или документов, срок действия которых истекает на день принятия решения о включении в региональную квоту приема переселенцев.

Заявление, поданное через портал "Migration.enbek.kz", регистрируется услугодателем в день поступления обращения.

Переселение кандасов

Также говорится, что кандасы участвуют в добровольном межрегиональном переселении независимо от региона и государства выбытия.

При этом, обретение гражданства Казахстана кандасами и членами их семей, включенным в региональную квоту приема кандасов, не является основанием для прекращения предоставляемых мер государственной поддержки в добровольном переселении.

В случае переезда с одного населенного пункта в другой населенный пункт за пределами района/города расселения внутри одного региона приема, кандас либо переселенец не позднее 10 календарных дней до выбытия с указанием причин уведомляет соответствующие карьерные центры.

Сертификат экономической мобильности предоставляется в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 68 и 69 правил для покупки жилья в сельских населенных пунктах или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в городах областного и районного значения в рамках ипотечной программы, утвержденной Нацбанком, жилищной программы "Наурыз", а также в рамках инструментов ипотечного кредитования финансовых институтов и системы жилищных строительных сбережений.

Сертификат экономической мобильности предоставляется кандасам или переселенцам при приобретении жилья в населенном пункте постоянного проживания региона прибытия, в размере 1 625 МРП (6 389 500 тенге в 2025 году).

При этом, если стоимость жилья не превышает размера сертификата экономической мобильности, денежная выплата производится в размере фактической оценочной стоимости приобретаемого жилья.

Центр трудовой мобильности для выплаты по сертификату экономической мобильности дифференцируют кандасов и переселенцев по следующим категориям:

работающие по востребованным специальностям в регионах для расселения кандасов и переселенцев, определенных правительством РК;

имеющие в составе семьи постоянно совместно проживающих с заявителем членов семьи трудоспособного возраста;

имеющие в составе семьи постоянно совместно проживающих с заявителем несовершеннолетних детей либо детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);

осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в регионах для расселения кандасов и переселенцев, определенных правительством РК.

Для получения сертификата экономической мобильности кандасы и переселенцы подают через портал "Migration.enbek.kz" заявление с приложением:

решения о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, выданного местным исполнительным органом по вопросам занятости населения;

одобрения банками второго уровня выдачи займа в случаях приобретения жилья по ипотечным жилищным займам;

текущего счета продавца либо заемщика в банке второго уровня в соответствии с договором жилищного займа в банке второго уровня;

копии договора купли-продажи и акта оценки приобретаемого недвижимого имущества;

копии документа, подтверждающего трудовую деятельность заявителя на новом месте жительства.

Сведения о документе, удостоверяющем личность, справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества в регионах расселения у заявителя и членов его семьи до включения услугополучателя и членов семьи в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, документа подтверждающего трудовую деятельность обратившегося на новом месте жительства услугодатель получает из информационных систем.

При этом не допускается использование сертификата экономической мобильности на приобретение кандасом или переселенцем недвижимого имущества у супруга (-ги) и своих близких родственников, а также близких родственников супруга заявителя.

Не допускается реализация в течение пяти лет недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием сертификата экономической мобильности.

Карьерные центры обеспечивают качество воспроизведения копий документов и их соответствия оригиналам, представленным заявителем в соответствии с перечнем основных требований, осуществляют регистрацию заявления и документов кандасов или переселенцев о выдаче сертификата экономической мобильности, а также сверку представленных кандасом или переселенцем документов по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности на предмет их полноты и достоверности и в течение трех рабочих дней со дня регистрации направляют заявление кандаса или переселенца о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности на рассмотрение в центр трудовой мобильности.

Дополнительная сверка на предмет достоверности и полноты представленных документов и сведений об объекте недвижимого имущества, приобретаемого с использованием сертификата экономической мобильности, осуществляется по решению центра трудовой мобильности о проведении выезда специалиста карьерного центра на объект сделки для его полного и тщательного осмотра.

Карьерный центр после полного и тщательного осмотра объекта недвижимого имущества, приобретаемого с использованием сертификата экономической мобильности, представляет заключение с приложением фото и видео материалов и направляет их в центр трудовой мобильности.

Предусмотрено, что при наличии спора о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же объекта, может проводиться экспертиза отчета об оценке.

Споры, возникающие между лицом, оспаривающим отчет об оценке и палатой оценщиков, выдавшей экспертное заключение рассматривается судом.

Подача искового заявления об оспаривании оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества приостанавливает сроки рассмотрения заявления о выплате сертификата экономической мобильности.

Центр трудовой мобильности в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления рассматривает его и выносит решение о выдаче сертификата экономической мобильности заявителю либо принимает решение об отказе в ее выдаче с мотивированным обоснованием причин, а также уведомляет заявителя о принятом решении.

Основаниями для отказа в выдаче сертификата экономической мобильности являются:

непредставление заявителем документов, предусмотренных частью первой настоящего пункта;

выявление недостоверных данных (сведений), содержащихся в представленных документах;

наличие оснований, предусмотренных пунктом 76 настоящих Правил, полученных из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости;

приобретение жилья за пределами населенного пункта назначения, указанного в направлении на переселение, выданном кандасу или переселенцу карьерным центром;

покупка жилья, в случае если указанное жилье ранее было приобретено переселенцем либо кандасом, или членами его семьи за счет денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.

Указывается, что Центры трудовой мобильности перечисляют материальную помощь по сертификату экономической мобильности на текущий счет продавца либо заемщика в банке второго уровня в соответствии с договором жилищного займа в банке второго уровня, в соответствии с договором купли-продажи жилья либо банковского займа в течение двух рабочих дней после дня принятия решения о выдаче сертификата экономической мобильности.

Субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг предоставляется ежемесячно до приобретения жилья по договору купли-продажи жилья, но не более 12 месяцев в следующих размерах:

для переселившихся в городскую местность:

в размере 20 МРП для одного человека;

в размере 25 МРП при количестве членов семьи от двух до четырех;

в размере 30 МРП при количестве членов семьи пять и более;

для переселившихся в сельскую местность:

в размере 15 МРП для одного человека;

в размере 18 МРП при количестве членов семьи от двух до четырех;

в размере 21 МРП при количестве членов семьи пять и более.

Для выплаты субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг кандасы или переселенцы подают заявление, к которому прикладывается копия договора найма (аренды) жилища.

Карьерные центры формируют перечень заявлений и в течение двух рабочих дней направляют в центр трудовой мобильности для выплаты субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг.

Центр трудовой мобильности рассматривает и принимает решение о выплате субсидий либо об отказе в ее выдаче с мотивированным обоснованием причин.

Указывается, что при предоставлении арендного или служебного жилья из государственного жилищного фонда и предназначенного для заселения гражданами РК на период выполнения ими обязанностей, связанных с характером их трудовых отношений, в том числе при осуществлении ротации государственных служащих, а также участвующими в активных мерах содействия занятости, в соответствии с договором найма, возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг не предоставляется.

При предоставлении арендного или служебного жилья работодателями в соответствии с договором найма, возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг кандасам и переселенцам также не предоставляется.

Осуществление выплат прекращается при наступлении следующих случаев:

приобретения жилища на праве собственности, в том числе по сертификату экономической мобильности;

выселения получателя из занимаемого жилища, арендуемого в частном жилищном фонде;

выезда получателя в другой населенный пункт на постоянное место жительства, а также за пределы региона приема;

отсутствия проживания кандаса или переселенца по адресу указанному в договоре аренды (найма);

предоставления занимаемого арендного жилища в поднайм;

предоставления фиктивных и ложных сведений.

Суммы излишне (ошибочно) уплаченных сумм субсидий на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг подлежат возврату.

Возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм субсидий на возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг осуществляется:

по заявлению получателя;

на основании решения центра трудовой мобильности;

по решению суда.

Предусмотрено, что материальная помощь предоставляется в случае подачи заявления не позднее шести месяцев с момента включения в региональную квоту, за исключением случаев подачи заявления на выдачу сертификата экономической мобильности.

Заявление на выдачу сертификата экономической мобильности подается в течение соответствующего финансового года.

К заявлению прилагается документ с указанием обстоятельств, независящих от заявителя воспрепятствовавших подаче заявления о выплате материальной помощи в указанный шестимесячный срок, или документ, подтверждающий наличие этих обстоятельств.

Правила также дополнены новыми пунктами, в которых говорится, что материальная помощь назначается со дня обращения. Днем обращения за назначением материальной помощи считается день регистрации заявления и необходимых документов на портале.

Также дополнено, что кандас, переселенец вправе обжаловать решение, действие (бездействие) центра трудовой мобильности, должностного лица. Жалоба подается в Центр трудовой мобильности, должностному лицу, чье решение, действие (бездействие) обжалуется.

Центр трудовой мобильности, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуется, не позднее трех рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в вышестоящий административный орган.

При этом Центр трудовой мобильности, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуется, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение трех рабочих дней примет решение, совершит действие, полностью удовлетворяющее требование, указанное в жалобе.

Жалоба кандаса, переселенца, поступившая в вышестоящий административный орган, непосредственно рассматривающему жалобу, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.