#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Самые распространенные виды мошенничества в Казахстане перечислило МВД

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 13:28 Фото: Zakon.kz
Казахстанское Министерство внутренних дел перечислило самые "популярные" среди мошенников схемы, которыми обманывают граждан РК, сообщает Zakon.kz.

Мошенники используют разные методы, в том числе социальную инженерию, подмену номеров и фальшивые интернет-ресурсы, пишет пресс-служба МВД. На сегодняшний день наиболее распространенные схемы мошенничества следующие:

Телефонное и интернет-мошенничество

Мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных учреждений и под предлогом "подозрительных операций" убеждают граждан сообщать SMS-коды, данные банковских карт или самостоятельно переводить деньги.

Фишинговые сообщения

Гражданам направляются SMS и электронные письма якобы от служб доставки, коммунальных организаций, управляющих компаний или банков. Переход по ссылкам в сообщениях приводит к утечке личных и финансовых данных.

Мошенничество через мессенджеры

В WhatsApp и Telegram создаются фейковые аккаунты от имени руководителей, коллег или родственников. Под предлогом "срочной ситуации" мошенники просят перевести деньги или передать реквизиты.

Ложные инвестиции и финансовые пирамиды

Под видом вложений в криптовалюту, ценные бумаги или онлайн-проекты гражданам обещают быстрый доход. После внесения средств связь с "инвесторами" прекращается.

Мошенничество при онлайн-покупках

Распространены случаи предоплаты за несуществующие товары и услуги, аренду жилья или продажу автомобилей. После получения денег продавцы перестают выходить на связь.

Использование персональных данных

Мошенники оформляют кредиты и микрозаймы на третьих лиц, используя незаконно полученные данные удостоверений личности и ИИН.

"Полиция сообщает, что сотрудники банков и государственных органов не запрашивают по телефону коды подтверждения и данные банковских карт. При возникновении сомнений рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно обратиться в официальные службы", – отметили в МВД.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 13:28
Звонок с российского номера обошелся казахстанке в 2 млн тенге

Ранее о новой схеме мошенничества предупредила казахстанцев Генпрокуратура.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
12:41, 30 апреля 2024
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Назван один из самых распространенных видов преступлений в Казахстане
13:57, 10 декабря 2025
Назван один из самых распространенных видов преступлений в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
13:20, 02 апреля 2025
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: