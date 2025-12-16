Самые распространенные виды мошенничества в Казахстане перечислило МВД

Казахстанское Министерство внутренних дел перечислило самые "популярные" среди мошенников схемы, которыми обманывают граждан РК, сообщает Zakon.kz.

Мошенники используют разные методы, в том числе социальную инженерию, подмену номеров и фальшивые интернет-ресурсы, пишет пресс-служба МВД. На сегодняшний день наиболее распространенные схемы мошенничества следующие:

Телефонное и интернет-мошенничество

Мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных учреждений и под предлогом "подозрительных операций" убеждают граждан сообщать SMS-коды, данные банковских карт или самостоятельно переводить деньги.

Фишинговые сообщения

Гражданам направляются SMS и электронные письма якобы от служб доставки, коммунальных организаций, управляющих компаний или банков. Переход по ссылкам в сообщениях приводит к утечке личных и финансовых данных.

Мошенничество через мессенджеры

В WhatsApp и Telegram создаются фейковые аккаунты от имени руководителей, коллег или родственников. Под предлогом "срочной ситуации" мошенники просят перевести деньги или передать реквизиты.

Ложные инвестиции и финансовые пирамиды

Под видом вложений в криптовалюту, ценные бумаги или онлайн-проекты гражданам обещают быстрый доход. После внесения средств связь с "инвесторами" прекращается.

Мошенничество при онлайн-покупках

Распространены случаи предоплаты за несуществующие товары и услуги, аренду жилья или продажу автомобилей. После получения денег продавцы перестают выходить на связь.

Использование персональных данных

Мошенники оформляют кредиты и микрозаймы на третьих лиц, используя незаконно полученные данные удостоверений личности и ИИН.

"Полиция сообщает, что сотрудники банков и государственных органов не запрашивают по телефону коды подтверждения и данные банковских карт. При возникновении сомнений рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно обратиться в официальные службы", – отметили в МВД.

Материал по теме Звонок с российского номера обошелся казахстанке в 2 млн тенге

Ранее о новой схеме мошенничества предупредила казахстанцев Генпрокуратура.