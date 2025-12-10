Позицию МВД по смягчению наказания за пьяное вождение озвучил министр Саденов

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов перечислил основные причины дорожно-транспортных происшествий и высказал позицию МВД по смягчению наказания за пьяное вождение, сообщает Zakon.kz.

По данным главы МВД, ежегодно в результате аварий на дорогах погибают более 2 тыс. человек.

"Вопрос обеспечения дорожной безопасности – на моем личном контроле... В этом году зарегистрировано свыше 30 тыс. дорожно-транспортных происшествий. По каждому ДТП мы проводим анализ. С учетом причин и других сопутствующих факторов принимаем меры. Есть такая избитая истина – "дорога не прощает ошибок". И чаще всего, как показывает анализ, эти ошибки допускаются из-за низкой водительской дисциплины. Основные нарушения, ставшие причинами аварий, – превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, переход дороги в неустановленном месте, нетрезвые водители", – рассказал Ержан Саденов в интервью пресс-службе ведомства 10 декабря 2025 года.

Он напомнил, что в январе 2020 года было ужесточено наказание для нетрезвых водителей.

"А главная цель всех таких решений – не наказать, а дисциплинировать, обеспечить безопасность граждан. Некоторые скептики выступали за смягчение наказания. Но наша позиция твердая. "Пьяный водитель – преступник". Им не должно быть никакого оправдания", – заявил министр.

В целом, по словам Ержана Саденова, для улучшения ситуации на дорогах принимается большой спектр превентивных действий, но вместе с тем ключевую роль играет человеческий фактор.

"Это дисциплина, внимательность, ответственность, водительская солидарность и взаимоуважение на дорогах", – перечислил глава МВД.

2 сентября 2025 года сенатор Марат Кожаев заявил, что выступает против послабления наказания за езду в нетрезвом виде.