Алматы ускоряет транспортную модернизацию

В Алматы на развитие транспортной системы в 2026 году будут направлены значительные средства. Об этом 10 декабря 2025 года заявил аким Алматы Дархан Сатыбалды на внеочередной сессии маслихата, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, средства предусмотрены на развитие линий BRT и LRT, а также на введение других видов общественного транспорта.

"Эти меры станут ключевыми в модернизации всей транспортной системы мегаполиса", – отметил Дархан Сатыбалды.

Аким города подчеркнул, что благодаря оптимизации текущих расходов стало возможным перенаправить больше средств на развитие – в 2026 году на экономический рост предусмотрено 850 млрд тенге, что составляет треть всех расходов местного бюджета.

