#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.74
599.36
6.71
Общество

Алматы ускоряет транспортную модернизацию

автобус, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 16:54 Фото: Instagram/akimat_almaty
В Алматы на развитие транспортной системы в 2026 году будут направлены значительные средства. Об этом 10 декабря 2025 года заявил аким Алматы Дархан Сатыбалды на внеочередной сессии маслихата, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, средства предусмотрены на развитие линий BRT и LRT, а также на введение других видов общественного транспорта.

"Эти меры станут ключевыми в модернизации всей транспортной системы мегаполиса", – отметил Дархан Сатыбалды.

Аким города подчеркнул, что благодаря оптимизации текущих расходов стало возможным перенаправить больше средств на развитие – в 2026 году на экономический рост предусмотрено 850 млрд тенге, что составляет треть всех расходов местного бюджета.

8 декабря 2025 года сообщалось, что Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом реконструкции "Медеу".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Досаев рассказал, когда на 100% решат проблему наружного освещения Алматы
11:42, 08 декабря 2023
Досаев рассказал, когда на 100% решат проблему наружного освещения Алматы
Еще один экс-сотрудник Администрации президента стал заместителем акима Алматы
13:00, 01 октября 2025
Еще один экс-сотрудник Администрации президента стал заместителем акима Алматы
В Алматы ужесточили правила застройки
14:52, 22 января 2025
В Алматы ужесточили правила застройки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: