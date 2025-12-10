Модернизация легендарного катка продолжается в Алматы

Новые проекты появятся в Алматы в рамках плана развития Алматинского горного кластера. О том, какие проекты в сфере спорта и туризма реализуются в Алматы, рассказал 10 декабря 2025 года на сессии маслихата аким города Дархан Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник сообщил, что по поручению главы государства продолжатся работы по строительству стадиона международного уровня. Сейчас поднимается вопрос по увеличению его вместимости с 35 до 45 тыс. мест.

Завершение проекта запланировано на конец 2027 года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Также проводится модернизация катка "Медеу" с полной заменой инженерных коммуникаций", – сказал Дархан Сатыбалды.

Параллельно, по словам акима, реализуется Комплексный план развития Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы, в рамках которого будут осуществлены проекты по строительству туристической, транспортной и инженерной инфраструктуры.

