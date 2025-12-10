#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
514.74
599.36
6.71
Туризм

Модернизация легендарного катка продолжается в Алматы

каток, Медеу, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 17:05 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Новые проекты появятся в Алматы в рамках плана развития Алматинского горного кластера. О том, какие проекты в сфере спорта и туризма реализуются в Алматы, рассказал 10 декабря 2025 года на сессии маслихата аким города Дархан Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник сообщил, что по поручению главы государства продолжатся работы по строительству стадиона международного уровня. Сейчас поднимается вопрос по увеличению его вместимости с 35 до 45 тыс. мест.

Завершение проекта запланировано на конец 2027 года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Также проводится модернизация катка "Медеу" с полной заменой инженерных коммуникаций", – сказал Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Параллельно, по словам акима, реализуется Комплексный план развития Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы, в рамках которого будут осуществлены проекты по строительству туристической, транспортной и инженерной инфраструктуры.

8 декабря 2025 года сообщалось, что Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом реконструкции "Медеу".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматы увеличит доходы бюджета до 2,5 трлн тенге в 2026 году – Дархан Сатыбалды
17:11, Сегодня
Алматы увеличит доходы бюджета до 2,5 трлн тенге в 2026 году – Дархан Сатыбалды
Алматы ускоряет транспортную модернизацию
16:54, Сегодня
Алматы ускоряет транспортную модернизацию
Как планируют развивать туризм в предгорьях Алматы
10:51, 06 февраля 2025
Как планируют развивать туризм в предгорьях Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: