От чего зависит рост человека и как помочь ребенку стать выше

Все мы в детстве слышали фразу: "Ешь, а то не вырастешь". Насколько она работает? И, все-таки, в чем истинные причины здорового роста – разбирался корреспондент Zakon.kz.

В гармонии с гормоном роста

Ассистент кафедры детских болезней с курсом аллергологии, гематологии и эндокринологии НАО "Медицинского университета Астаны", внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения РК Гульмира Абдуахасова пояснила, что рост человека – это процесс, на который влияет очень много факторов. Прежде всего, он зависит от генетики.

"Если родители ребенка невысокого роста, то это программирует его определенный генетический коридор, выше которого он не сможет вырасти". Гульмира Абдуахасова

Также на рост очень сильно влияет то, что ребенок потребляет. Важно, чтобы его питание было сбалансированным.

"Кроме двух первых факторов большое значение играют гормоны. И не только гормоны роста, но и гормоны щитовидной железы, половые гормоны, а также гормоны надпочечников. Кроме того, есть исследования, которые утверждают о том, что люди, проживающие в теплых районах, имеют несколько более высокий рост, нежели те, кто живет в районах, где холодно. Не меньшее влияние на рост оказывает эмоциональный фон. Дети из неблагополучных семей и детских домов всегда отстают в росте. И если их поместить в хорошую обстановку, то они догоняют своих сверстников". Гульмира Абдуахасова

Фото: из личного архива Гульмиры Абдуахасовой

Почему мужчины выше?

По словам Гульмиры Абдуахасовой, существуют специальные таблицы, по которым можно проследить рост развивающегося ребенка.

"Это центильные таблицы или кривые роста. Педиатр заполняет их с рождения младенца. В этих табличках существуют коридоры. И средний коридор соответствует росту, который встречается у 50% детей. Высокий и низкий рост – это то, что превышает средний популяционный или ниже средне-популяционного, и такие дети нуждаются в дополнительном обследовании у врача- эндокринолога". Гульмира Абдуахасова

В среднем женщины растут до 22 лет, а мужчины – до 25 лет. В природе так устроено, что обычно сильный пол выше слабого.

"Генетически запрограммировано так, что мальчики вырастают максимально в периоде полового созревания. И они отстают немного в этом скачке роста от девочек примерно на один год. Но интенсивность роста у девочек на несколько сантиметров ниже, чем этот скачок у мальчиков. Был рассчитан показатель: средний рост мужчин выше роста женщин на 13 см". Гульмира Абдуахасова

Никаких секретов, строго по режиму

Внештатный детский эндокринолог считает, для того чтобы выбрать генетический рост, нужно прилагать некоторые усилия. Ребенок должен ложиться спать не позднее 22:00, потому что выработка гормона роста имеет циркадный ритм.

"Максимальный выброс гормона роста происходит с 00:00 до 01:00. И для того, чтобы организм побольше выработал этот гормон, необходимо, чтобы человек находился в глубокой фазе сна. А она наступает через два часа от момента засыпания. Поэтому четкое время укладывания ребенка и наступления сна – это десять часов ночи". Гульмира Абдуахасова

Гульмира Абдуахасова отмечает, что нет никаких волшебных продуктов, которые бы усиливали рост. Однако здоровое питание – залог хорошего роста. Главное, чтобы в рационе были белки – это строительный материал для организма. Они содержатся в мясе, твороге, сыре, молоке, яйцах. Также необходимо, чтобы в пище содержалась растительная клетчатка и углеводы.

Для стимуляции роста ребенка нужно отдавать в такие виды спорта, где нет давления на позвоночник и тяжести.

"Для людей, у которых затормаживается рост, очень хороши такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, висение на турнике, прыгание на скакалке. Так происходит стимуляция зон роста, при которых импульс идет в центральную нервную систему, заставляя выработку гормона роста быть максимальной". Гульмира Абдуахасова

При дефиците

Врач подчеркивает, что истинный дефицит гормона роста встречается крайне редко и он происходит за счет того, что в организме не вырабатывается этот гормон. От всего населения 8% людей имеют задержку роста. Из этого количества только 3% вследствие того, что есть эндокринологические нарушения.

"В организме есть такой орган, как гипофиз, в котором клеточки соматотрофы производят гормон роста. Причиной недостаточности гормона роста могут быть различные аномалии центральной нервной системы, генетические синдромы, изменения в этом органе после химиотерапии, лучевой терапии или операции на голове вследствие каких-либо опухолей". Гульмира Абдуахасова

При выявлении дефицита гормона роста в организме пациенту назначается заместительная терапия. Существуют различные варианты препаратов гормона роста.

"В настоящее время в Казахстане есть ежедневные формы, а также регистрируются формы, которые вводятся один раз в неделю. У каждого из препаратов есть своя шприц-ручка для доставки гормонов роста в организм. И если врач обследовал ребенка и выявил дефицит гормона роста, то ему назначается терапия. И этот пациент обеспечивается препаратом по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи в течение всего периода до достижения им 18-летнего возраста". Гульмира Абдуахасова

Собеседница делится, что многие, кто имел дефицит гормона роста и получал заместительную терапию, сумел достичь нормального роста. Теперь они живут обычной жизнью, и заболевание, что было у них ранее, никак не влияет на их психологическое состояние.

"Самый яркий пример пациента с дефицитом гормона роста – это всемирно известный футболист Лионель Месси. Это заболевание у него было выявлено в подростковом возрасте. Он получил терапию гормона роста с помощь шприц-ручки. Ничто ему не помешало стать чемпионом мира". Гульмира Абдуахасова

Известно, что большинство мам дают своему чаду витамины и БАДы, надеясь, что они помогут ему вырасти. Однако Гульмира Абдуахасова пояснила, что добавки не имеют прямого эффекта на рост. Однако если ребенок не доедает белковых продуктов, не потребляет овощи и фрукты, то тогда эта дополнительная дотация витаминов может улучшать состояние его организма и косвенно влиять на прибавку в росте. Но помните, что витамины и БАДы не являются патогенетической терапией для лечения задержки роста.

Мельчаем?

В настоящее время во всем мире наблюдается децелерация. В послевоенное время прошлого века наблюдалась акселерация людей, то есть увеличение темпов роста, более раннее наступление полового созревания.

"Сейчас мы видим некоторое замедление этих всех процессов. Нужно понимать, что очень многие режимные моменты дети нарушают, такие как правила питания, сна и отдыха – это тоже накладывает свой отпечаток на конечный рост нового поколения". Гульмира Абдуахасова

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Уменьшение роста в процессе жизнедеятельности, то есть у пожилых людей, происходит вследствие того, что костная плотность позвоночника снижается и позвонки становятся меньше по высоте. Это нормальный физиологический процесс. Однако важно употреблять в пищу достаточное количество кальция, поддерживать уровень витамина Д, для того, чтобы отдалять процесс остеопении и уменьшать его скорость.