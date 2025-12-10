#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Общество

Мама, я за все тебя прощаю: трогательное видео блогера о материнстве облетело Казнет

Мама, я за все тебя прощаю: трогательное видео о материнстве облетел Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 22:05 Фото: pixabay
Не каждый из нас способен понять родителей, которым приходилось жертвовать своим благом ради счастья детей. Именно об этом видео на просторах Казнета довело до слез юзеров, сообщает Zakon.kz.

В Instagram появилось трогательное видео о роли матери. Его автором стал казахстанский блогер Нуртаза Нурбек. В ролике повзрослевший сын заявляет маме, что после посещения психолога решил простить ей все свои детские травмы. В частности, это ее отсутствие рядом.

"Мама, я все тебя прощаю. Я был у психолога, мы прорабатывали мои детские травмы. Вы в детстве уделяли мне мало времени, я вас даже почти не видел, вы иногда меня даже из садика не забирали. Не говорили, что любите меня. Но это все ерунда, не переживайте, я вас прощаю", – говорит со столом сын своей матери.

В это время женщина вспоминает, с каким трудом ей пришлось растить сына: в мороз работать на рынке, торгуя овощами, сводить концы с концами, но всегда в приоритет ставить то, чтобы ребенок был сыт, одет и ни в чем не нуждался. Порой плакать от безысходности, но гордиться тем, что сын спит спокойно.

"Мы лечим свои травмы у психологов, не зная, какой ценой родители выживали ради нас", – говорится под публикацией.

Комментаторы признались, что видео оказалось в самое сердце, и даже пустили слезу:

  • В самое сердце тронуло видео. Мы должны просить прощения у родителей.
  • Я сразу после просмотра ролика позвонила своей маме. Сказала, как сильно ее люблю и завтра с утра схожу к ней, попьем с ней вместе чай и крепко ее обниму.
  • Как много они для нас сделали, как мало мы им вернули.

Все хотят вырастить счастливых, уверенных в себе детей, способных справляться с жизненными вызовами. Но иногда благие намерения оборачиваются ровно противоположным результатом. По словам психолога Татьяны Васильковой, токсичность в родительстве – это не всегда крики и насилие. Специалист обозначила пять главных признаков, которые стоит отследить в себе, пока не поздно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Видео с необычным небесным явлением распространяют в Казнете
14:42, 14 апреля 2023
Видео с необычным небесным явлением распространяют в Казнете
Мама Сергея Лазарева шокировала звездного сына и довела его до слез
15:55, 07 мая 2025
Мама Сергея Лазарева шокировала звездного сына и довела его до слез
"Город, которого нет": алматинский коммунальщик растрогал казахстанцев
19:37, 26 августа 2023
"Город, которого нет": алматинский коммунальщик растрогал казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: