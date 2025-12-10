Мама, я за все тебя прощаю: трогательное видео блогера о материнстве облетело Казнет

Не каждый из нас способен понять родителей, которым приходилось жертвовать своим благом ради счастья детей. Именно об этом видео на просторах Казнета довело до слез юзеров, сообщает Zakon.kz.

В Instagram появилось трогательное видео о роли матери. Его автором стал казахстанский блогер Нуртаза Нурбек. В ролике повзрослевший сын заявляет маме, что после посещения психолога решил простить ей все свои детские травмы. В частности, это ее отсутствие рядом.

"Мама, я все тебя прощаю. Я был у психолога, мы прорабатывали мои детские травмы. Вы в детстве уделяли мне мало времени, я вас даже почти не видел, вы иногда меня даже из садика не забирали. Не говорили, что любите меня. Но это все ерунда, не переживайте, я вас прощаю", – говорит со столом сын своей матери.

В это время женщина вспоминает, с каким трудом ей пришлось растить сына: в мороз работать на рынке, торгуя овощами, сводить концы с концами, но всегда в приоритет ставить то, чтобы ребенок был сыт, одет и ни в чем не нуждался. Порой плакать от безысходности, но гордиться тем, что сын спит спокойно.

"Мы лечим свои травмы у психологов, не зная, какой ценой родители выживали ради нас", – говорится под публикацией.

Комментаторы признались, что видео оказалось в самое сердце, и даже пустили слезу:

В самое сердце тронуло видео. Мы должны просить прощения у родителей.

Я сразу после просмотра ролика позвонила своей маме. Сказала, как сильно ее люблю и завтра с утра схожу к ней, попьем с ней вместе чай и крепко ее обниму.

Как много они для нас сделали, как мало мы им вернули.

Все хотят вырастить счастливых, уверенных в себе детей, способных справляться с жизненными вызовами. Но иногда благие намерения оборачиваются ровно противоположным результатом. По словам психолога Татьяны Васильковой, токсичность в родительстве – это не всегда крики и насилие. Специалист обозначила пять главных признаков, которые стоит отследить в себе, пока не поздно.