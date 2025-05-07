Мама Сергея Лазарева шокировала звездного сына и довела его до слез

Бывший участник поп-группы "Smash!!" поделился роликом с родительницей в своем Instagram 5 мая 2025 года.

"Шок, до слез! Я не ожидал! Маска "Ангела Хранителя"! В специальном выпуске шоу "Маска". Даже пересматривая сейчас это выступление уже в сотый раз, каждый раз я плачу от восторга и любви! Я узнал с первых секунд, но до самой последней секунды не мог поверить, что она на это отважилась! На этот тяжеленный костюм, на эту маску, в которой сложно дышать! Мама, я тебя люблю! Спасибо тебе за эти эмоции!" – написал 42-летний Лазарев.