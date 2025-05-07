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Культура и шоу-бизнес

Мама Сергея Лазарева шокировала звездного сына и довела его до слез

Мама Сергея Лазарева шокировала звездного сына и довела его до слез, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 15:55 Фото: Instagram/lazarevsergey
Российский певец, актер театра, кино и телевидения, телеведущий Сергей Лазарев опубликовал видео с участием своей мамы – 67-летней Валентины Викторовны, которая его шокировала и довела до слез, сообщает Zakon.kz.

Бывший участник поп-группы "Smash!!" поделился роликом с родительницей в своем Instagram 5 мая 2025 года.

"Шок, до слез! Я не ожидал! Маска "Ангела Хранителя"! В специальном выпуске шоу "Маска". Даже пересматривая сейчас это выступление уже в сотый раз, каждый раз я плачу от восторга и любви! Я узнал с первых секунд, но до самой последней секунды не мог поверить, что она на это отважилась! На этот тяжеленный костюм, на эту маску, в которой сложно дышать! Мама, я тебя люблю! Спасибо тебе за эти эмоции!" – написал 42-летний Лазарев.

Подписчиков Сергея поступок его мамы тоже тронул:

  • "Ой, реву! Это очень трогательно!"
  • "Мамуля! Просто вау! Молодец какая".
  • "Боже… Как трогательно. Здоровья мамочке. Спасибо за сына!"
  • "О, Боже, я не могу, как это трогательно. Спасибо маме за такого сына".

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