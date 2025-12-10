"Мы" вместо "он": пять признаков токсичного родителя
По словам психолога Татьяны Васильковой, токсичность в родительстве – это не всегда крики и насилие. Специалист обозначила пять главных признаков, которые стоит отследить в себе, пока не поздно.
Признак первый: воспитание из страха вместо любви
"А вдруг с ним что-то случится? А вдруг заболеет? А вдруг его обидят в школе? А вдруг он забыл тетрадку и получит двойку?"
Василькова отмечает, когда родитель живет в режиме "а вдруг", он неосознанно передает ребенку простое послание: мир опасен, ты не справишься, тебе нужна моя защита. В результате вырастает тревожный взрослый, который боится рисковать, принимать решения и верить в свои силы.
Альтернатива в данном случае: воспитание с уверенностью. К примеру, "с нашим ребенком все будет хорошо. Он справится. Если возникнут трудности, мы поможем ему найти решение, но не будем делать все за него".
Признак второй: директивы вместо вопросов
"Почисти зубы. Убери комнату. Сделай уроки. Собери портфель". Постоянный поток приказов превращает родителя в диспетчера, а ребенка – в безвольного исполнителя чужих команд.
Проблема в том, что ребенок не учится брать ответственность за свою жизнь. Он не развивает навыки планирования. Вместо этого формируется убеждение: "Я еще недостаточно большой, умный, самостоятельный, чтобы управлять своей жизнью. Это делают за меня родители".
Альтернатива: воспитание вопросами. "Что ты можешь сделать, чтобы успеть в школу вовремя?", "Какие у тебя есть идеи, чтобы решить эту ситуацию?" Вопросы, как отмечает психолог, запускают аналитическое мышление и рождают важное внутреннее ощущение: "Оказывается, я сам могу с этим что-то сделать".
Признак третий: "мой ребенок" вместо "наш"
"Моя дочка пошла в школу", "Мой сын сегодня заболел", "Мы сделали уроки, мы опоздали на тренировку, у нас начались каникулы". Звучит безобидно, но за этими словами скрывается присвоение ребенка.
Когда родитель говорит "мой" вместо "наш", он символически исключает второго родителя из процесса воспитания и словно заявляет права собственности. А когда к этому добавляется постоянное "мы" вместо "он" или "она", становится понятно: родитель проживает свою жизнь через ребенка, окутывая его невидимыми цепями.
Альтернатива: разделять себя и ребенка. "Наш сын", "он сделал уроки", "у него начались каникулы". И параллельно строить собственную насыщенную жизнь, где есть интересы, цели и достижения, не связанные с детьми.
Признак четвертый: нарушение личных границ
Обнять ребенка без его согласия. Войти в комнату без стука. Взять его вещи без спроса. Залезть в телефон или портфель, пусть даже из заботы – положить туда бутерброд. Все это нарушение границ, которое транслирует ребенку: ты – моя собственность, у тебя нет права на личное пространство.
Родители часто оправдывают это тем, что ребенок маленький, живет в их квартире, они за него отвечают. Но отсутствие границ в детстве оборачивается серьезными проблемами во взрослой жизни: неумением отстаивать себя, говорить "нет", защищать свою территорию.
Альтернатива: уважение к личности ребенка. Постучаться в дверь и дождаться ответа. Спросить: "Можно я тебя обниму?" Уточнить: "Ты сам положишь завтрак в портфель или мне это сделать?" Даже у пятилетнего человека есть право на приватность и выбор.
Признак пятый: отсутствие выбора
"Садись, я приготовила тебе кашу". Родитель решил, что ребенок будет завтракать, что именно он будет есть и в какое время. У ребенка нет права голоса, нет возможности проявить свои потребности и предпочтения.
Когда такой подход становится системой, ребенок привыкает к тому, что его мнение неважно. Он не развивает способность делать выбор, нести за него ответственность, понимать свои желания. Его потенциал оказывается ограничен взглядом родителя на его возможности.
Альтернатива: давать выбор в рамках границ. "Ты будешь завтракать или нет?" "Тебе приготовить завтрак или ты сам справишься?" "Кашу или омлет?"
Выбор из двух-трех вариантов, как говорится в публикации "АиФ", учит принимать решения, не перегружая ответственностью.
Главное, что стоит запомнить
"Мы все иногда действуем из страха, нарушаем границы или проявляем излишний контроль – это нормально. Важно вовремя это заметить, остановиться и выбрать другой путь. Родительство – это не про идеальность. Это про готовность расти вместе с ребенком. Чем раньше вы начнете передавать ребенку ответственность, выбор и уверенность в себе, тем более свободным и счастливым взрослым он станет".Татьяна Василькова
