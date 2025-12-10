"Мы" вместо "он": пять признаков токсичного родителя

Все хотят вырастить счастливых, уверенных в себе детей, способных справляться с жизненными вызовами. Но иногда благие намерения оборачиваются ровно противоположным результатом, сообщает Zakon.kz.

По словам психолога Татьяны Васильковой, токсичность в родительстве – это не всегда крики и насилие. Специалист обозначила пять главных признаков, которые стоит отследить в себе, пока не поздно.

Признак первый: воспитание из страха вместо любви

"А вдруг с ним что-то случится? А вдруг заболеет? А вдруг его обидят в школе? А вдруг он забыл тетрадку и получит двойку?"

Василькова отмечает, когда родитель живет в режиме "а вдруг", он неосознанно передает ребенку простое послание: мир опасен, ты не справишься, тебе нужна моя защита. В результате вырастает тревожный взрослый, который боится рисковать, принимать решения и верить в свои силы.

Альтернатива в данном случае: воспитание с уверенностью. К примеру, "с нашим ребенком все будет хорошо. Он справится. Если возникнут трудности, мы поможем ему найти решение, но не будем делать все за него".

Признак второй: директивы вместо вопросов

"Почисти зубы. Убери комнату. Сделай уроки. Собери портфель". Постоянный поток приказов превращает родителя в диспетчера, а ребенка – в безвольного исполнителя чужих команд.

Проблема в том, что ребенок не учится брать ответственность за свою жизнь. Он не развивает навыки планирования. Вместо этого формируется убеждение: "Я еще недостаточно большой, умный, самостоятельный, чтобы управлять своей жизнью. Это делают за меня родители".

Альтернатива: воспитание вопросами. "Что ты можешь сделать, чтобы успеть в школу вовремя?", "Какие у тебя есть идеи, чтобы решить эту ситуацию?" Вопросы, как отмечает психолог, запускают аналитическое мышление и рождают важное внутреннее ощущение: "Оказывается, я сам могу с этим что-то сделать".

Признак третий: "мой ребенок" вместо "наш"

"Моя дочка пошла в школу", "Мой сын сегодня заболел", "Мы сделали уроки, мы опоздали на тренировку, у нас начались каникулы". Звучит безобидно, но за этими словами скрывается присвоение ребенка.

Когда родитель говорит "мой" вместо "наш", он символически исключает второго родителя из процесса воспитания и словно заявляет права собственности. А когда к этому добавляется постоянное "мы" вместо "он" или "она", становится понятно: родитель проживает свою жизнь через ребенка, окутывая его невидимыми цепями.

Альтернатива: разделять себя и ребенка. "Наш сын", "он сделал уроки", "у него начались каникулы". И параллельно строить собственную насыщенную жизнь, где есть интересы, цели и достижения, не связанные с детьми.

Признак четвертый: нарушение личных границ

Обнять ребенка без его согласия. Войти в комнату без стука. Взять его вещи без спроса. Залезть в телефон или портфель, пусть даже из заботы – положить туда бутерброд. Все это нарушение границ, которое транслирует ребенку: ты – моя собственность, у тебя нет права на личное пространство.

Родители часто оправдывают это тем, что ребенок маленький, живет в их квартире, они за него отвечают. Но отсутствие границ в детстве оборачивается серьезными проблемами во взрослой жизни: неумением отстаивать себя, говорить "нет", защищать свою территорию.

Альтернатива: уважение к личности ребенка. Постучаться в дверь и дождаться ответа. Спросить: "Можно я тебя обниму?" Уточнить: "Ты сам положишь завтрак в портфель или мне это сделать?" Даже у пятилетнего человека есть право на приватность и выбор.

Признак пятый: отсутствие выбора

"Садись, я приготовила тебе кашу". Родитель решил, что ребенок будет завтракать, что именно он будет есть и в какое время. У ребенка нет права голоса, нет возможности проявить свои потребности и предпочтения.

Когда такой подход становится системой, ребенок привыкает к тому, что его мнение неважно. Он не развивает способность делать выбор, нести за него ответственность, понимать свои желания. Его потенциал оказывается ограничен взглядом родителя на его возможности.

Альтернатива: давать выбор в рамках границ. "Ты будешь завтракать или нет?" "Тебе приготовить завтрак или ты сам справишься?" "Кашу или омлет?"

Выбор из двух-трех вариантов, как говорится в публикации "АиФ", учит принимать решения, не перегружая ответственностью.

Главное, что стоит запомнить

"Мы все иногда действуем из страха, нарушаем границы или проявляем излишний контроль – это нормально. Важно вовремя это заметить, остановиться и выбрать другой путь. Родительство – это не про идеальность. Это про готовность расти вместе с ребенком. Чем раньше вы начнете передавать ребенку ответственность, выбор и уверенность в себе, тем более свободным и счастливым взрослым он станет". Татьяна Василькова

